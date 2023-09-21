通膨持續降溫 英國央行近2年來首次不升息

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英國央行21日宣布維持基準利率5.25％不變，為2021年11月來首次不升息，未跟隨歐洲央行上周持續升息步伐。因有跡象顯示英國通膨持續降溫和經濟正瀕臨萎縮邊緣。

英國央行總裁貝利（Andrew Bailey）指過去幾個月通膨率大幅縮減並將繼續下降。但他強調目前沒有自滿空間，必須確認通膨返回正常水準。

央行指愈來愈多跡象顯示其之前連續升息正影響經濟活動，評估下半年經濟成長表現可能較預期疲弱。

儘管英國8月消費者物價指數（CPI）年增6.7％創去年2月來最低增幅，但通膨率仍遠高於央行2％目標水準，因此央行不排除有再升息的可能。

事實上，央行高層內部對於是否應維持利率水準的立場，呈現正反兩派的差距極接近。這次貨幣政策委員會（MPC）9名決策委員裡，有5人支持按兵不動，4人支持升息至5.5％，顯示MPC處於「微妙平衡」狀況。

要藉升息來壓低通膨同時，又要避免衝擊經濟成長，讓英國等多國央行面對相同困境。包括澳洲和加拿大等央行近期暫停升息，但暗示如有必要將繼續升息對抗通膨。

經濟合作暨發展組織（OECD）首席經濟學家隆巴德利（Clare Lombardelli）認為在可能接近緊縮貨幣循環盡頭時，就愈難判斷如何在對抗通膨與維持增長之間取得平衡。

OECD最近警告通膨仍然有可能構成威脅，尤其油價飆漲可能令多國央行不得不再次升息。

凱投宏觀經濟師麥克亞當（Simon MacAdam）說，隨著歐元區和英國等經濟似乎正陷入衰退的情況下，歐洲企業可能很快就發現其很難把增加的燃料成本轉嫁給消費者。