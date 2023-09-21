Uber Eats中秋送好康！ 新鮮食材6折起 知名連鎖飲品買一送一

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中秋佳節將至，為滿足民眾消費者烤肉的需求，Uber Eats 攜手全聯、家樂福、大潤發等商家合作夥伴及優市推出了「中秋專區」，超過 2 千多個品項，涵蓋生鮮肉品食材、用具，提供最低 6 折起的商品優惠。

喜愛吃肉的民眾可以上Uber Eats優市點購骰子牛、霜降牛排、櫻花和牛肉片等熱門高檔烤肉食材；家樂福於9月29日到10月1日中秋連假期間，在 Uber Eats 上提供實惠的黑豬梅花烤肉片和台灣豬五花肉條，限時特價 99 元。

海鮮大餐愛好者可透過Uber Eats點購大潤發的波士頓龍蝦、牡蠣、鯛魚片、極品鮑魚、白蝦等各式海鮮。除此之外，Uber Eats 上Green & Safe也推出3款超值烤肉組的便利選擇，不論是來自澎湖現撈的野生透抽，還是日本 A5 和牛腹脅燒烤肉片、北海道的干貝，甚至是美國 Prime 自然牛肋眼牛排等，點購澎湃組合在家享受環遊世界的烤肉大餐。

此外，Uber Eats上的傳統市場商家合作夥伴也提供雞翅、雞心、雞屁股等特殊選擇。除了海鮮肉品，烤肉的熱門生鮮食材，青椒、玉米筍、筊白筍、包肉生菜等也都能在Uber Eats上一站式採買，讓中秋團聚更輕鬆。

Uber Eats 獨家合作的DON DON DONKI上架多款特殊烤肉醬，除了帶有淡淡柚子香氣、應景的丸金生柚醋，不同水果風味的 EBARA 黃金烤肉醬（葡萄、蘋果、檸檬），成為想嚐鮮消費者的最佳選擇。民眾也可點購荒鮭魚明太子醬、有著濃厚海膽風味的濱海產雲丹醤，增添居酒屋氛圍。民眾不妨運用 Uber Eats上超過70種「醬料」變換口味大快朵頤，點購 Uber Eats 上的全聯、家樂福萬家香醃烤肉醬、阿珠嬤韓式醃烤肉醬；或是用威士忌風味燒肉醬、古早味烤肉醬、日式照燒烤肉醬，邊烤邊刷享受中秋烤肉特有的浪漫。

挺全民瘋烤肉，Uber Eats 祭出優惠碼，高達 4 次優惠，替消費者最高省 1600 元！即日起至9月30日止，輸入「瘋烤肉300」優惠序號，生鮮雜貨訂單額滿599元享9折優惠（單筆訂單最高折抵 300 元，每用戶至多使用 2 次）；輸入「瘋烤肉500」優惠序號，生鮮雜貨訂單額滿 1599元享85折優惠（單筆訂單最高折抵500元，每用戶至多使用2次）。

吃完烤肉，想來杯清涼的手搖飲嗎？即日起至9月30日多家連鎖飲品商家合作夥伴精選品項買一送一，消費者可透過 Uber Eats 平台點購，五桐號季節限定蜜桃冰茶凍飲、一把青茶，老賴茶棧清爽的文清烏龍、文清阿梅，或是 CoCo 都可的葡萄柚果粒茶、沐春風輕乳茶、日落錫蘭輕乳茶，喜歡豐富配料的民眾就選珍煮丹黑糖 QQ 米麻糬、草莓奶香米麻糬的超值品項。即日起至9月30日， Uber One 會員輸入「月吃月好」，消費滿399元，享1次指定活動餐廳 85折優惠，單筆訂單最高折抵90元。

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