打造澎湖夜晚最閃亮地標 「燈光藝術節」點綴國際廣場

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推展秋冬旅遊，「2023澎湖國際燈光藝術節」國際廣場展區今（21）日點燈開場。澎湖縣長陳光復表示，國際廣場是他上一任內爭取中央補助經費建設，今年縣府再度規劃燈光藝術策展及光雕秀，盼透過璀璨燈景風貌看見澎湖之美，同時讓澎湖的秋冬充滿溫暖燈光的藝術特色，希望在光的映照下，帶來新的觀光亮點。

今晚開幕活動邀請「菊之音管弦樂團」、「星聲代合唱團」、「澎湖縣原住民文化促進會」聯手演出大型歌舞音樂秀「嶼海一家，美麗澎湖」後，分別於馬公市公所、國稅局、地質公園中心等建物外牆投射光雕秀，讓國際廣場一代成了澎湖夜晚最閃亮的地標。

澎湖國際燈光藝術節今年結合海島主題、海洋城市精神以及澎湖農漁村特色，創作「奇幻海洋城堡」、「啾莉Q」、「群生海」、「守護」、「漁網織歌」、「澎湖四季風采」等地景藝術作品，其餘空間則以燈串、網燈、童趣海洋造型燈等點綴，至11月26日止，每晚6時至10時亮燈，每周四、六、日晚上7、8、9時在國際廣場展區還有光雕秀展演。

澎縣府旅遊處指出，此次策展集結來自日本、韓國以及台灣知名藝術家們共同創作帶來精彩作品外，今年採雙展區，另一個展區在林投公園，已在15日正式啟用，呈現不同主題的燈光藝術。

澎湖縣議會議長陳毓仁說，希望明年能繼續舉辦燈光節活動，將澎湖的夜晚點亮，讓更多表演團體站在這裡表演給大家看，大小朋友都能參與燈光節的活動，同時延續秋冬的旅遊季節。