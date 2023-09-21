1天平均近2戶被買走！「遠雄仰森」打造綠洲生活擄獲買家的心

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最近10年來人口正成長，躍居六都之冠，集眾多重大建設於一身的桃園，其中緊鄰「國門」的大園，今年異軍突起，躍居為上半年預售屋和新成屋交易量最強的熱區，指標案「遠雄仰森」打造綠洲生活，迅速擄獲買家的心，正式開賣5個月多，平均每1個月成交逾10億元，平均1天有將近2戶被買走！在房市高檔震盪格局中寫下佳績。

青埔特區、桃園航空城的雙引擎，持續吸引人口紅利的剛性需求擴大，帶動房市價量齊揚，以2022年來說，大園全年建物買賣移轉登記棟數年增率逾32％，在全台名列前茅。住展雜誌最新統計更顯示，2023年上半年北台灣銷售金額最高的行政區當中，大園以95.94億元躍居為桃園領頭羊，一舉擠進第3名，緊追在新北市三重、板橋之後，強勢上位桃園最強熱區的龍頭地位。

其中大園的年度指標案，即遠雄建設插旗青埔的首發案「遠雄仰森」，最近以大黑馬之姿，異軍突起，價量表現都令市場驚豔。

「遠雄仰森」訴求特色，不再只是青埔一般建案強調的高鐵、交通，而是區域小環境的綠洲生活，「從10條路，找到10種幸福」，據悉，從4月初開賣至9月初，以1天平均成交近2戶、每月平均成交10億多元的速度，叫好又叫座，包括19個店面在內的564戶，總銷108億元，8月底銷售成數已突破5成，開出紅盤，躍居為房市當紅炸子雞。

其中，19個店面，在預售階段全部被搶購一空，已創下遠雄房地產公司創辦以來的最快銷售紀錄。

遠雄房地產公司副總經理張益昌表示，「遠雄仰森」基地規模達3,596坪，為桃園青埔規模第二大的住宅開發案，位於機捷A18和A19站的正核心點，也是從中壢進入青埔特區的新生活門戶，步行1分鐘距離的老街溪，串連11座公園，直抵青塘園、桃園市立美術館，是青埔特區最美的綠色隧道。

三面臨路的基地，規劃為「品」字型的3大棟24樓高的住宅大樓，擁有28％的超低建蔽率、及128％高綠覆率，規畫青埔前所未有的空中露天泳池，一層樓有8拼、再以天井巧妙隔成兩個4拼，主力坪數包括29坪3房兩面採光、37坪3房三面採光、43坪4房三面採光戶戶開窗等三種坪數，並取得桃園住宅大樓的唯一黃金級綠建築、黃金級智慧建築雙標章候選證書，為市場所罕見。

走進「遠雄仰森」的接待中心，也規畫得別開生面，近900坪的土地上，只用388坪來蓋，樣品屋和模型區，到處都是綠意盎然的綠色植栽和大片陽光，遠雄房地產公司副總經理張益昌私人收藏的琉璃、滑板車、自行車、帳蓬，處處都展現出「遠雄仰森」的未來主人，可能的生活型態和品味，至於傳統接待中心的洽談桌，在這裏，只放出最極簡的8張，最主要傳遞的訊息，也正是李祖原大師在「遠雄仰森」所打造的明日綠洲，注入自然、共生和永續的建築DNA，建構未來綠能宅。

由於建商為中華電信旗下子公司光世代建設，攜手建築業巨擘遠雄建設，共同打造「遠雄仰森」，因此在智慧建築的軟硬體設施，全面採高規格打造，將與中華電信合作，建置佈線系統，地下室、電梯等公共空間，要作到手機訊號暢通無阻的零死角，智慧家庭系統也戶戶到府，中央監控系統更毫不馬虎、整個社區至少設置有337支，另外地下室停車場引進智慧管理系統，每一個車位都會預留充電車位管路。

據內政部實價登錄資訊顯示，「遠雄仰森」至9月中旬已揭露達228筆之多，中高樓層成交行情多站上5字頭，其中每坪最高實價達52.3萬元，位於C棟頂樓戶，總價約2,448萬元。

究竟為什麼「遠雄仰森」在打房政策的槍林彈雨中，依然可以逆勢突圍，開出紅盤，成為大園房市的領頭羊？張益昌表示，首先，「社區附近生活機能必須自給自足！」這才是吸引人口進駐的首要成功要件，「遠雄仰森」基地附近已有4、50家店面，生活機能已成熟。

第二，張益昌分析，「不能蓋大坪數！」坪數乘以單價，要控制住在天花板以下，否則超過總價4千萬元門檻，將面臨抗性，因為青埔土地價格逐年狂飆，就容積單價和造價成本推估，每坪合理售價最低也是坐4望5，因此，精準的產品定位非常關鍵。

第三，張益昌表示，精準的市場調查和目標客層分析，銷售團隊透過社區開發、商圈開發、網路市調，才一步步進行紮實的產品、價格定位，規畫出符合買方真正需求的產品。目前已購客戶中，有高達39％到4成，就是網路而來，從區域來分析，有61％是桃園的客戶，有13％是大新竹客戶，13％是來自新北市，6％則來自台北市，顯示區域客仍佔最大比重。

張益昌表示，其中桃園的客戶，最主要前3大行政區，分別是中壢、大園、平鎮，顯示以往桃園藝文特區是桃園客戶的首選，「現在包括中壢和大園在內的青埔，已躍居為桃園的天龍國了！」

值得一提的是，張益昌也觀察到，青睞「遠雄仰森」的已購客戶中，已從剛開案時的87％提升至今已是100％都是自住客，賣得這麼好的另一個原因，也與區域幾個重大建設有輔，包括桃園航空城計畫可望落實，清華大學醫院將落腳桃園航空城，陽明交通大學在此成立生醫研發園區等；再加上高鐵站僅差一個站的新竹站、每坪就差20萬元，因此連新竹科技新貴也來買單。