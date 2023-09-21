「丰二三」連獲10項國際大獎 再摘「鑽石級」智慧建築標章

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全台第一！麗晨建設＆晨禎營造總部「丰二三」，自落成以來連續橫掃10項國際大獎，更是全台唯一獲得「LEED」、「智慧建築」兩大國內外最具指標性認證的營建業企業總部，被視為智慧建築與綠建築的典範，吸引建築業界爭相前來參訪。

「丰二三」拿下包括全球卓越建設獎、美國謬思設計大獎、義大利設計大獎、法國創新性設計大獎、德國標誌性設計獎等十項國際級獎項，去年成為中台灣首度獲得被視為全球難度最高的建築認證之一「美國LEED綠建築認證v4版」最高等級白金級認證之辦公大樓，更再次獲頒「鑽石級」智慧建築標章，成為全台唯一獲得「LEED」、「智慧建築」兩大國內外最具指標性認證，且皆取得最高級別認證之營建業企業總部。

麗晨建設總經理王水樹表示，未來將把維養容易的智慧建築概念與設計，逐步落實到新建案，包括公共設施的空調、二氧化碳控制等，可以導入全熱交換機，透過智慧化自動控制，達到節能減碳與健康生活的目的；另外，包括可遠端監控的門禁管制等。

王水樹說，為了取得智慧建築標章認證，「丰二三」企業總部的機電成本增加了2成，很多人問他為何要如此做？他說，「因為我們既是營造廠也是建商，要用實力與經驗證明，我們可以做得更好！」事實上，企業總部的雖然機電成本增加2成，但是因為智慧建築設計，反而因此省下約4成的電費，長期來看依然是划算的。

麗晨建設以永續經營啟程，規劃人與環境共存的舒適環境，強調「以人為本」將企業文化讀書、運動、做公益實現於「丰二三」中，並在日常落實ESG當中「環境、社會、公司治理」的三大面向，而聯合國發布的「2030永續發展目標」(SDGS)更已對應符合全球規範中的13項指標。

而此次獲頒的「鑽石級」智慧建築標章，取得條件相當嚴苛，包括綜合佈線、資訊通信、系統整合、設施管理、安全防災、節能管理、健康舒適、智慧創新等八大面向皆納入審核標準，在初步規劃時就需要進行完整考慮及設計。

「丰二三」挑戰最高難度、取得最高等級標章，在困難重重的規劃過程中，持續累積規劃設計、營造工程、數位化管理、各系統整合的寶貴經驗。

未來，晨禎集團不只可以為業主提供理論及數據上的參考，更掌握了各項認證當中每個面向的優缺點，更可進一步分享實際使用經驗，包括後續可省下可觀的日常節能費用及人力成本，希望能以自身的經驗，持續回饋與服務到業界當中，帶動中部營建業持續往ESG及SDGs邁進，以因應全球節能減碳的趨勢與政策規範。

王水樹表示，全球極端氣候與能源短缺的影響下，耗費大量能源與原物料的建築產業，更應該關注在永續經營及生命週期的領域。

麗晨建設在企業面積極推動ESG，將「風、光、水、綠」元素大量納入納入綠建築、智慧建築的規劃當中，更落實「可逆式工法」和「循環設計」，讓建築貼近使用者的生活需求，創造空間最大的彈性尺度，同時減少建材拆除對於環境產生過多建築垃圾的衝擊，從最初的規劃設計、營建施工、使用過程到最後的拆除階段，都能透過全面化、系統化的產品設計概念，實踐永續建築的理念。

王水樹進一步表示，麗晨不只滿足於打造自然共生的宜居環境，建築的魅力，就在於每塊土地無法以單一的設計思維去複製建造，對於建築的探索，更是永無止盡想往前進步，屢次創新與昇華，正是麗晨不變的初心，用永續建築、永續經營的視野與態度，翻轉傳統的營建業思維，更是成立麗晨的使命與社會責任。