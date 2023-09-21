大直25塌陷戶可領50萬傢俱賠償 北市：已16戶同意

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基泰建設大直建案施工不慎，導致鄰房龜裂傾斜，北市府決定就傢俱、家電受損給予25塌陷戶每戶50萬元賠償，台北市法務局今晚舉辦說明會，目前16戶同意領取50萬元。另外，在租屋戶與房東尚未分配50萬元之前，租戶有購買家電、傢俱的緊急生活需求，將開放租戶在50萬元額度內提出申請，實報實銷。

基泰建設與北市府達成共識，提撥1億元至富邦銀行做信託，以支應住戶復原、安置經費，根據規定，25戶塌陷戶可就傢俱受損提出申請，由都發局提撥每戶50萬元。如果是租客，必須先與房東協商如何分配50萬元，才可申請50萬元。

台北市法務局長連堂凱表示，當初依照現有物價，判斷從1億元提撥每戶塌陷戶50萬元，可購買3房傢俱與電器，支應緊急需求，但擁有地下室部分塌陷戶反映，傢俱受損較嚴重，50萬不足以賠償，加上租屋戶與房東難以協商50萬分配比例，因此今日晚間召開說明會解答住戶疑慮。

說明會後，連堂凱說明，如有住戶認為部分受損傢俱價值，50萬不足以支應，可檢附證明文件提出申請，屆時將由法務局及都發局組成的財損評估小組，原則上會從寬認定。如住戶無法證明傢俱的價值，法務局將協助受災戶與基泰建商協商賠償金額。

據了解，有住戶在說明會中反映，目前只能限時取物，來不及完整確認傢俱受損情況。連堂凱表示，基於安全考量，只能要求基泰建設施工人員在建築重建前進入拍攝屋內狀況。

但一樓住戶左姓民眾表示，他家地下室被糞水及泥漿掩蓋，根本無法舉證，不然「基泰建設總經理馮先勉踩著糞水幫我把東西撈出來看看？」更直言都發局長王玉芬應出席此次說明會，否則住戶很多問題，法務局長無法回答，好像是來背黑鍋。

他也批評，基泰建設把自己的房子弄壞，現在卻要叫基泰的人幫忙蒐證，有球員兼裁判的問題，實在太誇張，但也沒辦法，只能先同意領取50萬元。