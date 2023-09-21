週年慶！和逸飯店台北忠孝館入住抽總統套房 10／19壽星住房免費升等

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近期不少百貨公司開始週年慶大檔，飯店業者也趕搭週年慶商機，推出慶生優惠搶客。近北捷善導寺站的「和逸飯店台北忠孝館」，10月份正式迎來週年慶，飯店住房與餐飲合力推出「十分滿逸周年提案」回饋客人。專案住房可獲贈價值萬元以上的「滿逸護照」1本，有房間升等券、千元住宿折抵金等；10月份壽星再獨享下午茶套餐買1送1好康。

開幕至今邁入第10個年頭的「和逸飯店台北忠孝館」，9月份起開始為週年慶暖身，以滿意、豐收的想法推出「十分滿逸」住房專案，自9月29日至11月30日，入住舒適客房每晚5199元起，含自助早餐、星級主廚特製甜點1份、周日至周三還享延遲退房至下午2點，再加贈價值萬元以上的「滿逸護照」1本，護照內含套房升等券、千元住宿抵用券及各式免費餐飲兌換券。

此外，飯店更加碼祭出壽星獨享優惠，凡與「和逸飯店台北忠孝館」10月19日生日同天出生的民眾，透過官網或電話預訂任一住房專案並於10月份入住，可享免費升等至價值4萬5千元的舒適套房，日限2間，幸運的壽星可要好好把握省錢住星級飯店的好康。

歡慶10週年，館內2樓的THE Lounge自9月30日起至11月30日止，下午茶套餐全面8折。為幫10月壽星客人慶生，飯店推出短期快閃壽星餐飲優惠，10月16日至23日一連8天，同屬10月壽星的民眾可獨享下午茶套餐買1送1，每位壽星限量3套，優惠不併用。

此外，只要入住或用餐消費滿1010元的旅客皆可享「十分滿逸周年抽獎」活動資格1次，獎項包含價值8萬5千元的和逸套房平日入住一晚、舒適客房平日入住一晚及THE Lounge午間套餐等豐富多樣好禮，優惠不併用。