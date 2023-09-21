鎖定軌道經濟、地上權案 名軒全台布局看好房市

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看好淡江大橋2025年即將完工帶來的榮景，加上輕軌路線持續開發與淡北道路力拚今年底動工，相關建設紛紛到位打通淡水交通任督二脈，名軒開發董事長吳泓瑩直言，淡江大橋一旦通車，區內居民可經由64號快速道路，連結新板特區，到桃園機場也只要約30分鐘，由於許多重大建設走在前面，區域房價還未反映，區域房巿後巿看俏。

對於名軒未來布局，吳泓瑩指出，將深耕「軌道經濟」與「地上權案」，如高雄O4辦公案已動工，苗栗後龍站案已取得建照，此外，台北市杭州南路有地上權案準備動工，至於高雄鳳山地上權案更為大型指標案，基本上，名軒只要有機會就會爭取，為消費者打造美好社區。 淡海總銷約200億大案「名軒海樂地」，擁有7600坪大基地，坐落淡海CBD商業核心，輕軌V11出站即到家，迎接今年成屋盛裝落成，名軒開發也首度與櫻花家居聯手，推出時尚輕裝風格1-3房，也引進全家淡海最大選品超市FamiSuper進駐。

該案擁有20項飯店級公設，包括淡海室內唯一溫水游泳池、60多國情境高爾夫揮捍室、福容漁碼特約VIP招待所、lounge bar、男女健身房和三溫暖、電子遊戲室、棋藝室等，媲美頂級休閒健身俱樂部。

吳泓瑩指出，上個月去澳洲發現，現在雪梨有許多人不住在巿區，而是住在郊區，一周只需進城辦公1、2天，其他時間遠距上班，台灣也有這樣的發展趨勢，且有些新興的行業受惠遠距特性，不需要住在巿中心，可選擇住在價格親民，高CP值、較為享受的地方。