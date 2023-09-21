囤房稅2.0推升租金 新屋會較舊公寓漲更兇 專家提4點籲控管

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「漲漲漲」！全台住宅租金持續走揚，主計處最新統計資料可發現，今年8月全國房租指數104.16，已連25個月上漲，創下歷史新高。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，如今囤房稅2.0方案雖還須經立法院審議通過，但在預期心理下，房東會提早漲租金，將讓房租再度刷新歷史紀錄，且新屋租金會較老舊公寓漲更兇。

細看台灣北中南東等四大區域的租金年漲幅，都明顯高於去年，普遍都在2％上下，租金上漲的速度都是近10年來新高。

元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴表示，近年因電價上漲、房產持有稅增加、房價上漲等因素影響，導致全台租金價格不斷攀升。目前看起來，全台住宅租金漲勢仍未到頭，政府推動囤房稅2.0，將讓房東更進一步成本轉嫁給租客負擔，導致租金再向上攀升。而且，未來如果租金持續大漲，一旦占家庭收支達50％以上，租屋族恐真的會出現無力負擔狀況，政府需特別留意。

陳傑鳴指出，近年房租上漲因素很多，主要有以下四點： 1.房價狂飆，收租置產族自然會調高租金維持租金收益率：近三年全台房價大漲2~4成，租金上漲是無法避免的結果。不過，台灣租金收益率偏低，想買房收租的民眾，在目前房價可能出現反轉下，需要多考量風險與計算是否划算。 2.持有稅提升，讓房東有藉口轉嫁：近年物價上漲，常見商家以反映成本來調漲售價。而房市也如此，近年公告地價、新屋房屋評定現值提升，也讓房東每年持有房產成本增加，雖然金額有限，但也讓房東有漲租的藉口，最終受苦的只是租客。 3.電價上漲，成變項漲租新手段：近年電價上漲，夏季電價每度最高達7.69元，讓很多在租賃契約依照最高電價計費的房東大撈一筆，成為變項漲租的新手段。 4.政策打炒房，祭出囤房稅2.0版，房東磨刀霍霍準備再漲租：政院通過囤房稅2.0方案，未來將採取全國歸戶方式，提高多屋族持有稅。估計已有房東打算漲價，把稅金給租客負擔，未來租金恐出現進一步上揚。

陳傑鳴指出，近年物價、電價等萬物皆漲，替租金上漲勢頭帶來強烈的支撐。由於，租屋者的所得階級也比擁屋者低，租金如果出現狂飆，弱勢的租屋族勢必受到最大的衝擊，社會剝奪感可能會明顯提升，值得政府單位多加重視。估計只要房租占到月收入5成以上時，民眾租屋壓力恐怕就會到臨界點，建議在目前租金持續墊高的環境下，政府對於都會區的租金資料可加速建置與監控，適時的給予弱勢租屋族補貼或是管制，避免未來民眾真的出現有租不起的一天。