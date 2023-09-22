試車報告》制霸同級 尊榮旗艦VOLVO S90 Recharge T8 Inscription

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初見The New Volvo S90，真的有被其氣派感給震撼到。相信是為超越同級，同時善用其SPA平台，車長加大成5,090mm，以營造黃金比例修長車格。

斯堪地那維亞美學樹立旗艦風範 黃金比例雕塑典雅修長身型

前視造型透過新採直瀑立體水箱罩、鏡面廠徽和下氣壩鍍鉻飾條，將細部做了精緻修飾；車側以高腰線與寬厚肩線帶出肌力硬朗質感，再用LED光條尾燈及動態方向燈展現科技旗艦風範。

The New Volvo S90以黃金比例雕塑出的典雅修長身型。圖／于模珉

頂尖配備打造極致奢華座艙 劇院式車室照明只供總裁獨享

坐進S90 Recharge T8，眼內滿是奢華。以9吋觸控螢幕作為視覺中心控台除採細緻優雅的皮木飾板，車內視界所及盡是頂級配備，包含Orrefors水晶排檔頭、無線充電、AAC高效複合清淨系統、劇院式車室氛圍照明，以及Bowers & Wilkings頂尖音響。

The New S90內建Google作業系統，圖中9吋觸控螢幕顯示的是谷歌圖資。圖／于模珉

全新S90 Recharge T8車內滿是奢華！視界所及盡是頂級配備。圖／于模珉

後座腿部空間大增115mm 後座尊榮智控系統係總裁專屬

基於The New Volvo S90後座買家定位，原廠這次花下重本，3,061mm長軸距非但超越同級，後座空間簡直開闊極了，僅腿部空間就比前代大增115mm。新車最大亮點是特增「後座尊榮智控系統」，在最尊的後座右方扶手處賦予專屬控鍵，只需一指，就可遙控副駕座椅位置、後座雙車窗、全景天窗及兩側/後擋遮陽簾的啟閉，再加獨立門鎖、座椅冷熱通風、四區恆溫空調，端的就是個飛機頭等艙。對了，這車超安靜的，除因採雙層膠合玻璃，主要是在靜肅性上做足了功夫。

The New Volvo S90特採3,061mm長軸距，使其腿部空間比前代大增115mm。圖／于模珉

The New S90基於總裁買家定位，後座細節處處用心，整體空間寬敞舒適極了。圖／于模珉

後座車門上細緻優雅的皮木飾板及Bowers & Wilkings音響揚聲器；其上遮陽簾已經開啟。圖／于模珉

純電里程拉長至86公里 平均油耗提高到驚人52.6km/L

試駕車搭載PHEV雙能電動，其2.0渦輪增壓很悍，光引擎最大馬力和扭力值就各高達310匹及40.8公斤米，輕踩就來勁，加上車室又安靜，走在路上有如旗艦巡航。這車最大綜效馬力上看455匹，綜效扭力更達72.3公斤米，零百加速僅需4.8秒！就是標準5秒俱樂部成員。新車一大提升是純電行駛里程拉長至86公里，搭配雙能電動高效運作，其平均油耗更提高到52.6km/L！層峰買家雖不太在意油費，但S90 Recharge T8作為一輛PHEV，卻全然展現高能效魅力，這才真傲人。

全新S90 Recharge T8搭載PHEV雙能電動，綜效馬力上看455匹，綜效扭力高達72.3公斤米，零百加速僅4.8秒；但平均油耗卻提高到驚人的52.6km/L。

基本規格表：

車型：VOLVO S90 Recharge T8 Inscription

動力型式：直四渦輪增壓+電動馬達(Hybrid)

引擎排氣量：1969c.c.

變速箱：Geartronic 8速自排

最大馬力：汽油310hp/6000rpm，電能145hp/15900rpm

最大扭力：汽油40.8kgm/3000~4800rpm，電能31.5kgm/0~3280rpm

電池型式：鋰電池

最大綜效馬力：455hp

最大綜效扭力：72.3 kgm

純電行駛里程：86公里

0~100km/h加速： 4.8秒

平均行駛里程：52.6km/L

參考售價：312萬元