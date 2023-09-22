試車報告》車旅玩家 露營標竿 福斯商旅Caddy California

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在家庭車主及休閒玩家中著有口碑的福斯商旅Caddy車系，除了全球暢銷，台灣也熱賣，今年前半年Caddy銷量即比去年高度成長33%！全新Caddy California作為中型休旅唯一原廠露營車，更已躋身台灣露營車標竿。這次試駕車即屬全新Caddy California。

台灣現在開車露營風氣熱到不行，人人都在追逐VanLife。抓住機會，就開著加州輕行旅Caddy California直奔郊外。這次試駕車係以蘋果綠車色搭配17吋Colombo雙色鋁圈，怎麼看都活潑又吸睛！

加州輕行旅Caddy California採蘋果綠車色搭配17吋Colombo鋁圈，從何角度看都活潑又吸睛。圖／于模珉

車側遮陽棚伸縮好簡易 搭設戶外大客廳不用3分鐘

全新Caddy California擁有整套從外到內的露營裝備。把車開到樹蔭下，先張開車側的伸縮式遮陽棚，再取出摺疊桌、兩張折疊椅、冰桶及置物小櫃，我一人搭設這間戶外大客廳，整個操作居然不用3分鐘。

摺疊臥鋪有如居家雙人床 迷你行動廚房含單口瓦斯爐

全新Caddy California軸距長達2,970mm，造就寬敞休憩空間。車內最大賣點是那套露營配備；考慮睡臥舒適度，特以碟型彈簧床架搭配摺疊式臥鋪，試躺一下，簡直有如居家的雙人床；而為達到一定遮光和通風效果，包括環艙遮陽簾、遮光置物袋及通風換氣紗窗一應俱全，睡起來安穩多了。另外還配有臥艙閱讀燈、尾門照明燈和230V歐規插座，幾乎比照居家設計；甚至，迷你行動廚房也是標配，整套流理台包含單口瓦斯爐及餐具儲物櫃，足供車主家人盡享野炊樂趣。

Caddy California車尾標配迷你行動廚房，包含一具單口瓦斯爐。圖／于模珉

2,042mm車高頭部好寬敞 全景玻璃車頂天空觸手可及

Caddy California基於休旅考量，車高上達2,042mm，讓頭部空間更為寬敞。在車內試臥向上抬望，置身選配的全景玻璃車頂之下，感覺天空觸手可及。控台搭配賦予鋼琴烤漆飾板Digital Cockpit數位儀表及8.25吋中觸螢幕，車內滿是豪華科技氣息；接著用訊號線連接iPhone，也立刻完成Apple Carplay鏡射。

動力搭載2.0升TDI柴油渦輪引擎，最大馬力122匹，扭力高達32.6公斤米，Turbo Diesel低轉速高扭力特性展現無遺，峰值調在1600~2500rpm，輕踩就來勁，除了加速強悍，其MQB轎式底盤很貼地，車身剛性亦佳，操控性也夠水準；郊外露營難免爬坡，引擎高扭力恰可派上用場。

IQ.DRIVE智駕系統更進化 完整搭載Level 2自動駕輔助系統

經過試駕，發現Caddy California在安全性和智駕科技上進化甚多，7具環艙氣囊還涵蓋了駕駛艙中央氣囊；全套『IQ.DRIVE智駕系統』包含全速域ACC主動車距巡航、Level 2，以至Travel Assist智慧車陣穿梭等系統全都囊括，另外還特增車前碰撞預警、RTA後方橫向車流警示、車側盲點警示等主動安全系統。平時上下班乘用，假日搖身一變露營車，全新Caddy California一車多用，好實惠！

基本規格表：

車型：福斯商旅Caddy California

動力型式：直四TDI柴油渦輪增壓

排氣量：1968c.c.

變速箱：7速DSG線傳式雙離合器自手排

最大馬力：122ps/2750~4250rpm

最大扭力：32.6kgm/1600~2500rpm，0~100Km/h加速:11.8秒

平均油耗：20.2km/L

參考售價：169.8萬元