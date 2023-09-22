帝圖2023十周年夏拍0924盛大登場

「帝圖藝術拍賣會」將於2023年9月23至9月24日於台北國泰金融會議廳舉辦夏季拍賣會。此次拍賣會將分為「古董珍玩」、「現代與當代藝術」及「近現代及古代書畫」三大專場，拍品數量共計592件。本次夏季拍賣隆重呈獻「北美秘藏⸺西山逸士擬古書畫菁華」專題，推出溥心畬《西山逸士擬吳門山水六聯屏》，以及「四川旅台同鄉珍藏——張大千繪古蜀四天下書畫精品」專題，推出張大千《潑彩蜀中四天下》珍罕之作。「帝圖藝術拍賣會」將於2023年9月23至9月24日於台北國泰金融會議廳舉辦夏季拍賣會。此次拍賣會將分為「古董珍玩」、「現代與當代藝術」及「近現代及古代書畫」三大專場，拍品數量共計592件。本次夏季拍賣隆重呈獻「北美秘藏⸺西山逸士擬古書畫菁華」專題，推出溥心畬《西山逸士擬吳門山水六聯屏》，以及「四川旅台同鄉珍藏——張大千繪古蜀四天下書畫精品」專題，推出張大千《潑彩蜀中四天下》珍罕之作。

北美秘藏⸺西山逸士擬古書畫菁華

本次十周年慶典夏季拍賣會書畫專場首先重量呈獻溥心畬《西山逸士擬吳門山水六聯屏》，鏡框 設色 絹本，165×37公分x6，預估價新台幣1,200萬至1,800萬元。今年適逢溥心畬先生仙逝六十週年，帝圖徵集「北美秘藏⸺西山逸士擬古書畫精華」專題，為殿堂級的一次鉅獻，精彩萬分，以茲紀念。本專輯三組件彰顯出溥心畬深厚的傳統底蘊，融合古人之長，參入自己所得，寫出胸中意境，筆墨見真章。於此，今人得以一窺先生詩書畫造詣的歷史淵源，及其所積澱於文化系統中的質素，充分地凸顯出傳統文人的崇高精神內涵。溥心畬先生為博大精深的傳統帶入了一個新的境界，或有論者認為不該只是「文人畫的最後一筆」，更是開創了「新文人畫的第一筆」。

本次夏拍眾所關注拍品包括 徐悲鴻《駿馬昂揚圖》，1944年，立軸 設色 紙本，97x53.5公分，預估價新台幣600萬至1,200萬元。此幅作品創作於1944 年，抗戰正酣，亦是徐悲鴻返重慶。續任教於中央大學，並籌備成立中國美術學院於重慶之時。1943 愛國藝術家徐悲鴻在重慶辦畫展。1944年一直主持中國美術學院的時期，此期間亦是國家對日抗戰最紛亂不安階段，他因勞累患高血壓及慢性腎炎等病，住院調養將近半年，創作量銳減。但此階段亦是他創作精品的時期，此畫係繪與當時上海招商局董事長徐學禹之作，不同於一般酬應作品，畫作相當用心認真，此駿馬美在其的欲動還靜之勢。牠脖子扭動，頭向右方眺望，鬃毛在風中飛揚，右腿輕輕抬起站姿優美。徐悲鴻以濃墨強調馬的肩部、胸部、頸部大塊肌肉的形狀，突顯馬的英俊、雄健形象。重墨的線條將柔韌的踝關節和堅硬的蹄子等體面轉折關係惟肖惟妙地刻劃出來，達到盡微致廣的境界。畫面中，徐悲鴻不僅充分發揮傳統筆墨的輕重、疾徐、枯濕、濃淡、疏密、聚散的節奏韻律的抒情性，而且充分掌握筆墨作為「造型語言 的嚴格寫生、寫實的造型性，使兩者巧妙地合而為一，標誌著中西融合的藝術理論和理想在創作實踐中的最高成就，足證此駿馬圖為徐悲鴻銘心佳品。

徐悲鴻《駿馬昂揚圖》，1944年，立軸 設色 紙本，97x53.5公分，預估價新台幣600萬至1,200萬。圖／帝圖藝術提供

四川旅台同鄉珍藏——張大千繪蜀中四天下書畫精品

此次夏拍重要專題「四川旅台同鄉珍藏——張大千繪蜀中四天下書畫精品」，隆重推出張大千《潑彩蜀中四天下》，1980年，鏡框 設色 畫仙板，32×41公分x4，預估價新台幣1,200萬至1,800萬元。1980年摩耶精舍時期所繪「潑彩蜀中四天下」，均已完成裝框，大千先生親自攜往旅台四川同鄉會場祝賀，以壯同鄉友好之情誼。本拍品即1980年現場所展示之作品及原裝框，品項保存完好。古蜀四天下通屏，之創作源起係1967年張大千為老鄉長張群先生78華誕，於巴西八德園所繪四川家鄉四名山，並命名《蜀中四天下》泥金通景屏、潑墨巨幅山水，此後並展覽及著錄於台北歷史博物館，出版於張大千畫集第四冊，76頁(如附圖示)。越十年後，1980年張群鄉長復請大千先生為台北四川同鄉會雅集精心繪製《潑彩蜀中四天下》，查考以此四天下為畫題者全台僅此二組件也，第一組件八德園四天下，本次拍品當稱為摩耶精舍四天下通屏，每件潑彩均是大千先生乘飛機離開四川家鄉，凌雲俯瞰，心中所留故鄉四大山影像，四通屏可組織欣賞亦可獨立觀看，均是雄、奇、秀、嶮小中見大精品傑作，當是川人愛好藝術之榮耀，亦是四名山勝景中國之光也。

現代與當代藝術

此次現代與當代藝術專場重量呈獻之拍品喬治．康多《木製修女》，粉彩 紙本，100x70cm，創作於1992年，預估價新台幣400萬至700萬元。簽名右上：Condo 92 the nun (wooden) 來源：Galerie Bischofberger (蘇黎世) 私人收藏 (亞洲)。康多最重要的藝術成就，就是為肖像繪畫注入了嶄新的創作風貌。舉凡郵差、清潔工、公車司機、學校老師等，固然不是你我會在《Vogue》時尚雜誌上看到的那些迷人漂亮的明星或模特兒，卻是構成這個世界運作的必要角色，在每個人的生活中都佔有一席之地。對康多而言，這些尋常眾生毋寧是更值得用心描繪的對象。一如此處所見之《修女》，向來是他所喜愛的題材。不同的是，在這裡並未見到他刻意突顯怪誕荒謬的慣用手法，而是透過相對溫和的筆觸，描繪出揉合不同媒材質地的獨特肖像。從畫面正中間看起，充滿紋路肌理的木質材料所構成的頭、頸部位，乃至於釘在其上的多枚長釘無疑指涉了背負著十字架奮力前行的耶穌，正好和下方純粹以黑色線條勾勒出輪廓的座椅子形成繁簡相襯的呼應關係；而以藍色頭巾包裹住彷彿盛開花朵圖騰般的頭髮，傳達了畫中人物天真而虔誠的一面，也與白色粉彩描繪出的簡潔線條相映成趣……在在彰顯出康多在與傳統文本緊密連結之餘，經由解構再重組來拓展藝術面貌的強烈企圖，或許也提供了觀者理解宗教信仰在當代可能呈現的另一種思考途徑。

LOT 2043 貝爾納．卡多蘭(Bernard Cathelin)《窗外》，油彩 畫布，162x130cm，創作於1974年，預估價新台幣500萬至800萬。圖／帝圖藝術提供

本專場值得關注拍品包括LOT 2038 李真《煙雲供養》，銅雕，95x96x43cm，創作於2000年，預估價新台幣600萬至800萬元。限量8件。李真身為享譽國際的當代藝術家，其為人所熟知的是富有強烈的東方思維與視覺張力的創作。他以雕塑傳達古典東方文化的精神內涵，同時突破雕塑既有的形式藩籬，注入當代藝術自由，以及其個人涉略佛道學的精神元素，形塑其作品「神遊大氣，逍遙物外」的獨特氣質。完成於2000 年的《煙雲供養》（Lot.2038）便是一件「馬踏飛雲」、充滿靈動不羈之感的作品。李真喜好音樂，此件作品便是他聆聽少數民族音樂時深受啟發，有感而作。在少數民族的樂曲中，輕快的旋律、節奏與速度，彷彿帶來視野的開闊與無垠，作品《煙雲供養》正是在讚嘆此種無入而不自得的狀態。雕塑人物閉目、燃香，神情自在愉悅；雕塑「既重又輕」的倒三角結構，更突顯了陶醉自得的狀態，渾圓敦厚的人物手捧雲氣、單腳立雲的姿態巧妙維持著作品的視覺平衡，給人「馬踏飛雲」般的輕盈之感。隨著陣陣悠揚的樂音起舞，我們好似都得到了心靈的自由與解脫，世俗的羈絆正如腳底下踩踏的飄渺青煙，再無重量。本件作品的創作年代，正是李真突破傳統雕塑造像桎梏、實現雕塑藝術轉型後的首批創作，顯示其靈動自由、忠於自我的創作性格，不僅預示著此後全面發展的創作之路，更是其創作脈絡重要的里程碑。觀看更多精彩拍品，請進入官方網站。

【帝圖藝術2023夏季拍賣會】

拍賣時間 / 地點

2023 / 9 / 24 (日)

11:00-12:30 【古董珍玩】

12:30-14:00 【現代與當代藝術】

14:00 【近現代及古代書畫】

預展時間 / 地點

2023 / 9 / 23 (六) 10:00-18:00

2023 / 9 / 24 (日) 10:00-11:00

國泰金融會議廳（台北市信義區松仁路9號）