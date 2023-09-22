「共好稻來生活節」起跑！VOLVO苗栗苑裡推動 ESG 在地消費行動

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VOLVO擁有全球汽車產業中最堅定且明確的電動化策略，一直以來對於守護環境責無旁貸，目標在 2025 年將每輛車的碳排放量減少 40%，從設計、材料、產品結構、製程與供應鏈都堅持最高標準的永續準則，目標是在 2040 年實現氣候中和。9 月 16 日VOLVO 攜手苗栗縣苑裡鎮農會推動「共好稻來」計劃，進行地產地銷、使用在地食材、彩繪稻田認養等多元內容，進一步活化在地資源。今夏正式播種的稻田以 VOLVO 北歐幸運星「Milu」的可愛外型設計，將農田打造為打卡地標，為推動永續正循環行動揭開序幕。

VOLVO 攜手苗栗縣苑裡鎮農會推動「共好稻來」計劃，進一步活化在地資源，今夏正式播種的稻田以 VOLVO 北歐幸運星「Milu」的可愛外型設計，將農田打造為打卡地標，為推動永續正循環行動揭開序幕。圖/VOLVO提供

共好稻來生活節分享永續理念

共好稻來生活節活動當日由 VOLVO 吉祥物「北歐幸運星 Milu」的活力歡樂秀揭開序幕，超萌舞姿炒熱現場氣氛，更有帶動唱活動及豐富互動表演，讓全場大人、小孩都度過充滿活力的一天！

共好稻來生活節活動當日由 VOLVO 吉祥物「北歐幸運星 Milu」的活力歡樂秀揭開序幕，造型可愛吸睛，吸引到場民眾熱情拍照留念。圖/VOLVO提供

以愛護環境聞名的藝人吳鳳驚喜現身共好稻來生活節現場，與大眾分享自己的永續小故事。吳鳳來台發展定居多年，憑著對台灣這片土地的喜愛與熱忱，近年來持續致力於推動在地環保行動，更曾參與多種環境永續的倡議活動。苗栗縣苑裡鎮農會總幹事鄭年鈞表示：「很高興 VOLVO 國際富豪汽車這樣的國際品牌，能夠關注到我們在地鄉里的特色和需求，和我們攜手打造彩繪稻田，還設計這麼豐富的活動邀請車主們前來進行一日低碳之旅。之後也歡迎所有民眾除了一定要來苑裡觀賞可愛的 Milu 稻田外，也能多多來苗栗觀光，感受我們苑裡農庄的特色美食跟文化。」

共好減塑市集支持在地小農與商家

VOLVO 共好稻來生活節現場市集提供豐富特色飲食與商品，並鼓勵所有民眾自備或租借環保餐具，一起成就共好減塑市集。除了有苗栗苑裡青年農民單位販售在地農產品外，VOLVO 更與苗栗特色咖啡廳「重成商號」合作，結合三義擂茶、公館紅棗、南庄桂花蜜、後龍花生、馬郭芋頭等苗栗在地食材打造獨家限定甜點與飲品，呼應共好稻來計劃的地產地銷理念，鼓勵民眾永續行動從日常飲食選擇做起。

VOLVO 與苗栗特色咖啡廳「重成商號」合作，結合三義擂茶、公館紅棗、南庄桂花蜜、後龍花生、馬郭芋頭等苗栗在地食材打造獨家限定甜點與飲品，呼應共好稻來計劃的地產地銷理念，鼓勵民眾永續行動從日常飲食選擇做起。圖/VOLVO提供

年度永續色測驗呼籲車主實踐專屬永續生活風格

VOLVO 共好稻來生活節邀請現場民眾進行碳足跡比一比、碳足跡積分賽等互動小遊戲 PK 賽，透過簡易有趣的方式讓參加者更了解碳足跡的概念。VOLVO 更邀請所有參加民眾根據自己平時的環保實踐行動，選擇屬於自己的年度永續色，以數字油畫的方式完成共創永續牆，鼓勵消費者透過不同的永續生活風格，和 VOLVO 一起走出自己的永續 style。現場同步展出 VOLVO 純電車 XC40 Recharge 及 C40 Recharge，也提供 XC40 Recharge Twin Motor 試駕體驗，伴車主在稻香氛圍下感受純電漫遊。

稻米收成義賣 永續正循環生生不息

Milu 彩繪稻田預計於今年晚秋收成，VOLVO 將收購所有稻米並進行義賣，所得全數回饋苗栗苑裡青農聯誼分會，協助當地農業發展，VOLVO 共好稻來生活節現場即有許多車主熱情響應。

在即將到來的中秋（9/29~10/1）及國慶（10/7~10/10）連假，VOLVO 歡迎所有民眾共同響應共好稻來計劃，一起到苗栗欣賞可愛 Milu 造型稻田、預購義賣稻米，及品嘗 VOLVO Café 使用在地食材創新的限定甜點！連假期間至苗栗苑裡拍下彩繪稻田，並於社群打卡分享，標註指定hashtag，即可兌換 VOLVO Café 甜點或飲品乙份；VOLVO 車主憑車鑰匙即可兌換車主限定甜點。更多詳細資訊請鎖定 VOLVO Cars Taiwan Facebook 粉絲。