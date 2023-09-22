明基健康生活攜三麗鷗推出四款「Hello Kitty平面醫用口罩系列」

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明基醫(4116)明基健康生活再度攜手日本知名精品品牌Sanrio(三麗鷗)一口氣推出「Hello Kitty平面醫用口罩系列」四款漸層口罩，超級卡哇咿的Hello Kitty萌界霸主再一次寵壞鐵粉，內含漸層式粉彩紅、粉彩紫、粉彩奶及粉彩灰夢幻搭配，深淺交疊，每一刻都充滿可愛的魔法。

不同於炎熱夏天，現今淡淡的秋意最適合配戴Sanrio(三麗鷗)正版授權超Ｑ萌滾輪壓紋「Hello Kitty平面醫用口罩系列」，精緻線條讓終年不敗主角Hello Kitt及配件迷你小口紅、萌萌噠化妝鏡、QQ泰迪熊熊更加栩栩如生，任何角度都充滿優雅童趣，最重要的是有五種主色做層次變化，透過不同色彩，在濃淡之間更顯出俏皮可愛之美。

Hello Kitty口罩紫色系漸層五色口罩，精緻滾輪壓紋。圖／明基健康生活提供

三麗鷗正版授權「Hello Kitty平面口罩系列」推出夢幻漸層系列，共計五款，販售價格169元/每盒50入：

夢幻粉彩紅-可愛穿搭風，彷彿難以抗拒Barbie魅力，可愛又美麗，勇敢又獨立，稚嫩粉色透過層次變化帶來柔順的氣息，濃郁粉色透露出堅毅個性，內斂又自信。

Hello Kitty口罩粉色系漸層五色口罩，百搭粉色。圖／明基健康生活提供

恬靜粉彩紫-顯白穿搭風，如同走進一片薰衣草海，輕鬆又自在，淡色雅緻精典百搭，深色沉穩巧妙襯托，可配合秋冬穿搭，讓人心醉也著迷。

純真粉彩奶-奶油穿搭風，來自大地色系的奶茶色，源於自然色澤，透過深淺交迭如同四季變化，混合著厚實潤澤感，讓日常穿搭更顯得豐富多變。

帥性粉彩灰-甜酷穿搭風是介於黑和白之間，看似無色卻又內藏熱情無限的渲染力，無論深淺濃淡，隱約中透露出神秘又令人捉摸不定的獨特風格。

多一點童趣能為生活多增添一份美好感受，明基健康生活與Sanrio(三麗鷗)聯名「Hello Kitty平面口罩系列」粉彩漸層系列，透過Hello Kitty帶來溫暖氛圍，運用不同色彩傳遞不同情感，隨著喜好、心情或造型做搭配，讓個人健康防護更加可愛自在。

販售通路：明基健康生活官方網站：https://www.benqhealth.com、明基健康生活蝦皮商城：https://shopee.tw/benqhealth、康是美實體門市及康是美網購：https://pse.is/58msel、7-11於10月3日前可預購、momo購物網：https://reurl.cc/r6g34x、日藥本舖、東森購物、樂天市場、PChome24h 、躍獅藥局、丁丁連鎖藥局、小三美日等通路，官方授權販售通路以官網公告，口罩款式以及開賣時間依通路實際到貨為主。