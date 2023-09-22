文博會今開展 要拚10億商機

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2023臺灣文博會重返臺北，並寫下跨出單一縣市、展館最多、範圍最大的新紀錄，將於今（22）日起展出至10月1日。行政院秘書長李孟諺在21日開幕晚會上致詞表示，文博會辦理至今越具規模，期許不僅展現臺灣文創產業，也要創造更多商機，期待有50萬人進場，創造10億元商機。

此次文博會展覽場域，以首都文化軸線上的舊空總出發，延伸至國家鐵道博物館、華山文創園區、松山文創園區、花博爭艷館等5大文化場域，推出「文化策展」、「文創品牌」、「IP授權」、「文化展演」等4大內容。

同時，首次邀集國立臺灣博物館、國立臺灣歷史博物館、國立臺灣史前文化博物館、國立臺灣工藝研究發展中心、熱蘭遮博物館等各博物場館為副展館，成為全臺響應的文博會。

文化部明年將迎來史上最高近300億元的預算，並以文化黑潮計畫全面照顧文化藝術各個面向。

文化部長史哲指出，首都臺北上一個重大文化建設是1980年代的兩廳院，70億元的興建預算幾乎決定了臺灣的文化高度。此後，臺北企圖提出閒置、舊空間的活化再利用，包含華山、松菸，甚至臺北機廠也即將成為「活的鐵道博物館」。

除此，臺北是否需要一個能夠呼應創作自由且不限能量的文化場域？空總這塊位於總統府、臺北市政府中間的珍貴土地，將考驗臺灣文化發展能否再次站上里程碑。

史哲說，此次文博會以空總作為文化策展主要場域，不論是FOCA的兩頂帳篷打破空總過去硬梆梆的空間、修復中的鷹架創造文化科技舞台、DOME穹頂展演實驗場再次挑戰沈浸式體驗的可能、藝術銀行展現10年成果、即將在明年迎接1624年後400年也將成為文博主辦場的臺南市，及澎湖館、主題館等，期待透過這些策展，讓大家看見空總，成為未來首都最重要的文化投資，也讓臺灣的文化能量在國際呈現更高價值。

緊接著，文創品牌、IP授權商展也將在9月26日起在華山文創園區、花博爭艷館、松山文創園區登場，整個展期規劃逾100場表演藝術匯演、走讀、論壇、工作坊及講座。