Fed續亮鷹爪 恐慌攀升

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FOMC決策會議重點

美國聯準會（Fed）台北時間21日凌晨發布最新政策聲明，一如預期將基準利率凍結在22年高點，但隨之公布的利率「點狀圖」暗示，今年底前再升息1碼，利率維持高檔的時間拉長，明年降息幅度比原先預測緊縮。Fed暫時按兵不動，但同時透過上調此後兩年的利率預期，釋放高利率將保持更久的訊號，在美國與全球部份國家經濟分歧之際，已讓市場感到不安。

21日美元指數一度勁揚到105.68，觸及3月初來的6個半月高點，最後收在105.48點。道指、標指及那指等三大美股期指，周四同步下挫。恐慌指數（VIX）則快速攀升，21日晚間20：34，當日漲幅達8.26％，報16.39點。

美股三大期指同步下挫

另一方面，美債殖利率則快速攀升，21日10年期美債殖利率攀高到4.435％，觸抵2007年來的16年新高；2年期美債殖利率升抵5.152％，盤旋在2006年高點附近。

聯邦公開市場委員會（FOMC）宣布，聯邦基準利率維持在5.25％至5.5％區間的22年高點，是Fed今年迄今6度召開例會以來，第二度暫停升息。根據每季公布顯示利率預測落點的「點狀圖」，19位Fed官員中有12人預測，今年底前會再升息1碼，利率目標區間調升到5.5％至5.75％。

值得關注的是，Fed官員對明年降息幅度的預期有所收斂，預測2024年底的利率預估中值5.1％，然6月「點狀圖」預測明年利利率降至4.6％。換句話說，明年Fed僅降息2次（降幅2碼），而非6月預測的4次（降幅4碼）。Fed官員同時預測，2025年底的基準利率中位數3.9％，比6月時預測的逾3.4％高，2026年底利率將降為2.9％。

經濟展望方面，Fed上修今年美國GDP（國內生產毛額）預測，成長率由6月預估的1％上調為2.1％，明年GDP預料擴張1.5％。Fed並將今年底失業率預測，由6月預估的4.1％下調到3.8％；明年底失業率從6月預估的4.5％下修為4.1％，2025年底維持在同樣水位。

美經濟走向 有望軟著陸

至於通膨率，預估今年底前降到3.3％，2024年底2.5％，2025年底2.2％。Fed官員預期2026年，美國通膨率便可回到2％目標，但仍比部分官員預期的時間還晚。

從Fed最新經濟預測來看，美國經濟愈來愈有希望「軟著陸」，意即在經濟未急劇衰退、失業率也未飆升下控制住通膨。

（相關新聞見A3、A7）