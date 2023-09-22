股市 台積電領跌 台股摜破半年線

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美國聯準會放鷹，外資21日以今年第二大賣超339.96億元，鎖定台積電領跌台股，加權指數開低走低，終場下跌218點或1.32％收16,316點，摜破半年線16,500點。

法人指出，台股20日跌點與跌幅同步成為今年第十大，但成交量卻較前一日縮減至2,839億元，且自前日開始出現回穩的AI概念股指標如廣達、緯創、技嘉收紅，尤其台積電尾盤出現3,913張的成交買單，加上融資券同步減2.6億元與2,393張、連四天下挫604點跌深醞釀反彈，台股止跌訊號逐步浮現。

由於明年聯準會可能將原本預估的降息次數由四次調整為二次，高利率時間因此拉長，外資昨日以今年第二大賣超量339億元摜壓，除了鎖定台積電，還鎖定國泰金、富邦金、中信金等大型金控股賣超，加權指數應聲跌破半年線，全場雖殺聲隆隆，但卻見量能未放大突破3,000億元。

第一金投顧董事長陳奕光表示，市場原先預期Fed「鷹中帶鴿」結果卻是「鷹中帶鷹」，大盤下跌為正常利空測試，籌碼面仍有一定支撐力存在。觀察籌碼目前持續由國家隊投信、八大公股行庫吸收，利空反應不至大跌，尤其八大公股行庫以今年來最大買超79.4億元進場低接，預計盤勢有望回穩，預期22日大盤將測試前低16,264點，開低走高、留下影線，下周橫盤整理，10月展開反彈行情。

統計今年前八月大盤指數，上下震幅平均落在920點，以8月底收盤指數計算，大盤指數區間震盪介於16,174～17,094點，預期第四季約11月中，指數會向上攻高達到17,500～17,800點。

統一投顧董事長黎方國分析指出，第四季總統大選政策作多，加以年底有集團及投信作帳，還有電子產業旺季的加持，建議第四季布局標的，可鎖定AI、半導體、傳產集團作帳、選舉概念股等，如AI以低基期股為標的，找買點布局，政策概念股可鎖定綠能、軍工、網通等。

（相關新聞見A3）