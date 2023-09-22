匯市 台幣下殺近1角 10個半月新低

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近三年央行理監事會當日新台幣升貶幅

美國聯準會（Fed）利率政策按兵不動，但暗示年底可能升息1碼，市場解讀Fed放鷹，國際美元指數走揚，新台幣匯率21日開盤一路走弱，盤中重挫逾1角，終場收在32.112元兌1美元，貶值9分，匯價連五個交易日收黑，並創逾十個半月新低，總成交量擴大為21.775億美元。

央行第三季政策利率維持不變，觀察近年央行理監事會當日新台幣波動，升貶互見，去年第一季央行「勇敢」升息1碼，新台幣當日強升0.59％；今年第一季意外升息半碼，新台幣升值0.51％；第三季跟進美國不升息，新台幣下挫0.28％。

匯銀主管指出，台股走跌、外資加大匯出力道，新台幣昨最低貶至32.155元，後隨出口商逢低進場拋匯，加上央行調節，貶幅逐漸收斂；短線美元指數有撐，隨人民幣兌美元再貶破7.3關卡，後續預料新台幣短期將偏弱整理，持續在32.1元附近徘徊。

對於近期亞幣走弱，部分解讀亞幣啟動競貶。央行總裁楊金龍認為，亞幣近期貶值是反應「financial cycle（金融循環）」，並非競貶，是經濟循環的特性，市場越全球化，越需要單獨貨幣做交易媒介，美元一支獨秀，也就是「美元強，所有貨幣都貶；美元弱，所有貨幣都升。」

對於第四季亞幣走勢，楊金龍分析，各國狀況不一樣，人民幣出現下行風險，人行極力干預，在香港集中火力，由商業銀行進場干預、或發行央票，在境內也有各種措施阻貶，不希望貨幣波動太大，一是怕影響物價、二是對廠商不利。若廠商的美元債務太高，匯率一直貶，要支付的債務就越大，例如土耳其就有類似狀況，這也是美國升息後，導致新興市場脆弱的主因。

外資是否因為美元走強落跑。楊金龍認為，今年股市回穩，主因市場認為美國貨幣政策走到尾端，年初外資熱錢回歸，但7月、8月因股利發放，今年外資領到股利匯出、逢高調節；他並強調內資重要性說：「7月、8月是靠內資推上去股市，不是外資。」