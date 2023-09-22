台利率連二凍 楊金龍曝央行立場與Fed差1個字

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

美國聯準會（Fed）9月暫停升息，中央銀行第三季理監事會如預期按兵不動，政策利率「連二凍」，重貼現率停在1.875％，考量後續物價可能出現結構性轉變，央行總裁楊金龍表示，我國緊縮貨幣政策可能是「for longer」，即可能維持更長時間。對此，市場解讀楊金龍立場偏鷹。

央行第三季理監事會決議，維持重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率各為1.875％、2.25％及4.125％。楊金龍表示，通膨率預估明年將降到2％以下，加上國內經濟成長不如預期，理事一致同意維持政策利率不變，符合市場預期。

楊金龍強調，「我們還是審慎」，當前物價居高，除服務類價格外，天候干擾可能影響未來國內通膨展望。且會議中仍有理事提醒，應持續留意物價不確定性，不能掉以輕心。

Fed這次未升息，楊金龍說，但利率維持在高點，且後續仍有升息可能，且是「higher for longer」，全球貨幣政策仍是維持緊縮，即使台灣CPI增幅明年在2％以下，國內緊縮基調也應是「for longer」，意味國內緊縮政策會維持較長時間，至於是否「higher」就得看各項數據而定（data dependent）。

楊金龍指出，國內物價指數增幅長期維持在1％左右，可說是「low and stable（低且穩定）」，但後續包括中美貿易戰、疫情及俄烏戰爭影響，2021年通膨率達1.97％、去年達2.95％，預估今年為2.22％，即便明年通膨回落至2％以下，若後續物價長期平均從1％拉高到1.5％，「央行仍必須審慎關注」；且後續還有氣候變遷、地緣政治及全球化的改變，各種因素都是通膨居高的原因，可能使物價產生結構性改變。

楊金龍明確指出，若物價走揚、結構發生改變，「利率水準恐怕就要高一點」，但台灣是小型開放經濟體，受外界影響很大，特別是受美國影響，當美國及主要國家緊縮，台灣雖然不是同樣緊縮幅度，但仍有必要相對維持緊縮。至於央行維持緊縮，是否代表明年不會降息？楊金龍重申，央行整體還是關注金融穩定、物價穩定，「如果物價高，那當然利率就高」。