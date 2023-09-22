傳兩岸裁員！高通否認撤離上海 資遣費有落差 台人比較差？

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高通最近一年來營收與利潤變化概況

當前全球科技業刮起裁員風，全球IC設計一哥高通（Qualcomm）也在兩岸進行人事縮編。近日市場傳出，台灣高通已啟動裁員；占高通營收比重達六成的大陸則傳出，上海研發中心將大幅裁員，惟高通21日回應稱，相應計畫雖包括裁員，但所謂的「撤離上海」等說法則是誇大其詞。

綜合外媒21日報導，2023年對於高通可說是逆風年，從最近幾個財季報告來看，其營收、利潤的表現與年增長每況愈下，且遜於市場預期。高通股價20日收跌報109.2美元，幾乎回到年初原點。

其中，高通第二季受Android陣營智慧手機需求不振，以及Apple modem（數據機）提前拉貨，傳統季節性動能趨緩；加上今年全球AI熱潮噴發，讓輝達（NVIDIA）搶占大半商機，對高通形成營運壓力。在全球消費性市場的終端需求仍持續疲弱下，先前高通在第二季時就宣布全球裁員5％。

而屋漏偏逢連夜雨，近日華為推出新機Mate 60 Pro，宣示重返對高通而言最重要的中國5G市場，且強調將堅定走晶片自製化道路，更令市場看淡高通後市。

大陸社群平台籬笆社區日前有用戶發文討論，稱「高通裁員N＋7（即依年資再加發7個月月薪），沒有三倍封頂限制」，讓高通即將撤離上海的消息立刻引發熱議。

陸媒21日報導指出，負責無線相關業務的高通上海研發中心將大幅裁員，賠償標準起步為N＋4，資深的無固定期限的員工，將賠償N＋7。報導稱，高通裁員的計畫早在8月初公開，其行動部門是裁員重災區，預計裁減約20％員工。高通的行動部門主要負責生產智慧手機晶片，是公司主要收入來源之一。

對此，高通21日表示，鑑於宏觀經濟和需求環境的持續不確定性，公司將進一步採取調整措施，雖然相應計畫還在制定中，但預計主要措施將包括裁員。高通強調，市場所傳的「大規模裁員」、「關閉辦公室」、「撤離上海」等說法誇大其詞，但並未說明裁員幅度和時間表。

另一方面，來自供應鏈消息傳出，本波台灣高通裁員人數約在200人至400人，裁員幅度似乎超過5％。但資遣費卻是「N+3」，比不上高通中國的安排，兩岸不同的待遇也令台灣網友關注。