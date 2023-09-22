輝達彎道超車 登IC設計新龍頭

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全球前十大IC設計Q2營收排名

受惠生成式AI需求帶動，TrendForce統計，全球前十大IC設計公司第二季營收衝上381億美元，季增12.5％，預估第三季將再創新高，輝達（NVIDIA）單季營收彎道超車取代高通及博通，登上全球IC設計龍頭。

輝達第二季營收達113.3億美元，季增68.3％，並一舉超越高通及博通，首度登上全球IC設計公司龍頭。輝達受惠於全球CSP（雲端服務供應商）、網際網路公司與企業生成式AI、大型語言模型導入應用需求，帶動資料中心第二季營收季增高達105％，且遊戲及專業可視化兩項業務營收亦持續成長。

二哥的高通第二季受Android陣營智慧型手機需求不振，以及蘋果modem（數據機）提前拉貨，傳統季節性動能趨緩，單季營收季減9.7％，約71.7億美元，三哥的博通第二季營收大致與前季持平，約69億美元。四哥超微（AMD）第二季遊戲GPU銷售與嵌入式業務下滑，整體單季營收大致與前季持平，約53.6億美元。

台系IC設計廠方面，聯發科經歷幾季庫存修正後，部分零組件如TV SoC、WiFi等庫存水位轉趨健康，加上電視急單出現，手機、智慧終端平台與電源管理IC等平台相關出貨與庫存回補亦陸續啟動，帶動第二季營收成長至32億美元，仍力守全球第五大IC設計公司。

聯詠主要受惠客戶回補TV相關庫存與新品量產出貨（如OLED DDI），瑞昱則受惠供應鏈回補PC/NB相關IC庫存，分別季增24.7％與32.6％，目前全球排名分別是第七、八名。然而，由於整體終端銷售並無全面回暖跡象，庫存回補支撐動能不足，下半年成長動將因此受壓抑。

展望第三季，各家IC設計大廠庫存水位皆以較上半年有明顯改善，但基於多數終端需求表現疲弱，對於下半年展望趨於保守。但在AI需求帶動下，TrendForce預期，第三季全球前十大IC設計營收將持續有雙位數的季成長幅度，產值有望創新高。