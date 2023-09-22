日NAND廠鎧俠 擬裁員

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受到記憶體需求不佳，加上公司持續陷入鉅額虧損，日本NAND快閃記憶體大廠鎧俠（Kioxia）正考慮進行裁員。此外，為了推動鎧俠和美國威騰電子（Western Digital Corporation）進行合併，日本三大銀行傳出考慮最高提供2兆日圓的融資。

日媒朝日新聞21日引述知情人士報導，鎧俠正考慮進行裁員，主要因為記憶體需求萎縮，且目前不見復甦跡象，加上該公司已連三季陷入鉅額虧損，為了重振營運，鎧俠研判有必要進行裁員。

知情人士指出，鎧俠21日在向工會說明之後，預估將以56歲以上正職員工為對象，進行自願提早退休的措施，鎧俠除了將提高有意願者的退休金外，也將提供再就業援助。

鎧俠近日公布的財報顯示，2023年第一財季（4～6月）營收2,511億日圓，較上季增加5.9％，但其淨利自去年同期的426億日圓轉為虧損1,031億日圓，僅低於2023年1～3月的虧損1,309億日圓，創歷史第二低紀錄。

展望後市，鎧俠指出，各家NAND Flash廠商擴大減產、供需平衡逐步改善，在客戶去庫存化以及PC、智慧型手機的記憶體搭載量增加下，預估NAND Flash需求將逐步復甦，價格下跌情況也將隨著供需平衡改善而放緩。