全球經濟楊金龍提3憂心

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台灣今年經濟成長率不僅難保2，甚至保不住1.5。央行21日將台灣今年經濟成長率預測下修至1.46％，央行總裁楊金龍表示，今年經濟成長率不如預期，預估今明兩年產出缺口皆為負值，同時有三大不確定因素影響全球經濟金融前景，恐影響全球經濟復甦力道。

這三大變數，一即主要央行貨幣緊縮的累積效應及高利率的持續期間；二是中國大陸經濟下行風險升高；三是全球經濟零碎化發展。

■主要央行貨幣緊縮外溢

央行的貨幣政策將持續關注主要經濟體緊縮貨幣政策的外溢效應、大陸經濟下行風險、國際原物料價格變化、地緣政治風險、極端氣候等，必要時適時推出，以穩定物價及金融，協助經濟發展。

央行對今年台灣經濟成長率的預估，從去年12月的2.53％，今年3月下修至2.21％，6月下調至1.72％，9月是第三度下修至1.46％。

■大陸經濟下行風險升高

楊金龍說明，首先美國聯準會整體還是鷹派，年底前可能還要再升息1碼（0.25個百分點），明年降息從4碼變成2碼，必須留意緊縮貨幣政策的遞延、累積及外溢效果；其次，大陸經濟有點下滑，並朝寬鬆貨幣政策，但財政政策是否可再寬鬆，要再觀察。

■憂全球經濟零碎化效應

三是中美貿易衝突等因素造成全球經濟零碎化，要觀察國際原物料價格變化、地緣政治風險、極端氣候等因素。

今年以來台灣出口疲軟，廠商更趨保守而延緩投資。央行將今年輸出、民間投資的貢獻，各下修0.85、0.75百分點，民間消費則上修0.56個百分點。

■Q4經濟成長可高達5.22％

今年經濟成長率將逐季成長，第三季預估2.39％，第四季來到全年最高的5.22％；明年全年預估經濟成長3.08％，但卻是反向逐季下滑，第一季到第四季分別為5.32％、4.1％、2.3％、0.9％。

對於通膨預估，楊金龍說，下半年通膨率將略低於上半年，全年CPI（消費者物價指數）與核心CPI年增率分別為2.22％、2.44％，低於去年的2.95％、2.61％。主要是進口物價及生產者物價趨跌，商品類價格漸趨平穩，但服務類價格漲幅較高。

展望明年，最重要的是國內服務類價格漲幅可望趨緩，預測CPI及核心CPI年增率將續降，分別降到1.83％、1.73％。但楊金龍強調，有些理事提醒要關注通膨變化，「不能掉以輕心」。