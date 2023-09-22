點狀圖鷹調 鮑爾發言淡化

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隨美國聯準會（Fed）政策聲明發布的最新「經濟預測摘要」（SEP），反映出Fed預期美國經濟在未來一年依舊強韌，貨幣政策仍將趨緊。但Fed主席鮑爾的會後發言卻沒那麼「鷹」，對經濟前景轉趨保守，釋出的訊號曖昧不明令市場困惑。

SEP明確傳達出對經濟展望樂觀的訊息，Fed官員預測明年底前利率維持在5％之上，失業率還會降，經濟成長率高出原先預期。

但從鮑爾會後記者會的發言，嗅不出SEP散發的樂觀氛圍，也不見他堅持升息的「鷹派」立場。他反而強調日後是否升息及升息時間，都將視經濟數據而定，並會「謹慎行事」。

鮑爾在記者會上說：「緊縮貨幣效應尚未完全感受到。展望未來，我們將秉持謹慎行事的態度，以決定要額外緊縮到什麼程度才妥當。」

鮑爾表示，目前美國勞工市場仍緊繃，失業率徘徊在4％低點，但通膨預期並未上升。他強調，聯準會此次維持利率不變不代表升息循環結束，而是等待進一步經濟數據出爐再做決策。

記者會上，鮑爾試圖淡化「點狀圖」的重要性。他稱「軟著陸」情境非Fed對經濟的基本預測，他也承認有一長串外在因素，可能帶來嚴重不確定性而削弱經濟，包括汽車工人罷工、政府關門危機、恢復學貸、油價上漲等。

「點狀圖」預測與鮑爾發言之間的落差，讓Fed政策聲明傳遞的訊息模糊不清。安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗（Mohamed El-Erian）憂心，鮑爾記者會釋出的經濟與政策訊號會讓市場困惑混淆。

分析師指出，就算「點狀圖」對市場釋出準備進一步升息的訊號，也被鮑爾的發言中和掉了。

DWS集團美國經濟學家薛曼（Christian Scherrmann）表示：「這感覺像是，SEP信心滿滿傳遞鷹派訊息，卻被鮑爾毀了。」

有分析師猜測，Fed是刻意傳遞模稜兩可的訊號，為的是控制金融情勢，一方面暗示可能讓利率長期維持在高檔，另一方面又不敢斬釘截鐵做出今年內再升息的承諾。