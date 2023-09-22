前Fed官員解讀 美下次升息 應在12月

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美國聯準會（Fed）20日決議維持利率不變，卻不排除年底前再度升息以對抗通膨，即KPMG會計事務所首席經濟學家史汪克（Diane Swonk）所說的「鷹式暫停」。前波士頓聯準銀行總裁羅森格倫（Eric Rosengren）認為，美國經濟展望比預期強勁，促使Fed貨幣政策轉趨積極。

羅森格倫從Fed9月例會觀察到三個重點，包括Fed正在對抗更強勁的經濟，若要升息的話，時間可能落在12月而非11月，及不確定因素仍多。

首先，羅森格倫認為，促使Fed做出此次決策的關鍵因素，即官員眼中的經濟比6月時強勁許多。三個月前，Fed認為美國經濟將轉趨疲弱，因此可採取被動態度。

他表示：「他們正在對抗一個更強大的經濟，這是極大轉變。Fed現在必須更積極。」

其次，如果Fed判斷正確、經濟強於預期，確實更有可能升息。但羅森格倫認為時間點可能是12月最後一次例會，而非11月初的會議，理由是「到11月為止，促使Fed決定升息的資訊不夠多」。

羅森格倫表示，若經濟不像Fed預測的那般強，Fed屆時可能不必升息。他指出，消費者是否持續花錢仍是未知數，民間償還學貸壓力與政府停擺機率也在攀升，加上汽車工人罷工事件，使解讀短期數據變得十分困難。

最後，儘管Fed預測可能還會再升息一次，但「如果沒看到什麼問題的話就不需要這麼做」。Fed主席鮑爾謹慎的措辭，反映官員對經濟前景的不確定性。羅森格倫表示：「他們甚至不確定下次該升息或降息。」

另有分析師指出，Fed預估2024年失業率約在4.1％，低於先前預期的4.5％。意味Fed有信心升息既能讓通膨降溫，又不至導致經濟衰退。

部分專家認為，與幾個月前相比，Fed如今更能實現「經濟軟著陸」的目標。

RSM US顧問公司首席經濟學家布魯蘇拉斯（Joe Brusuelas）表示：「Fed現在預期的基本情境是經濟軟著陸，這令許多企業鬆了一口氣，先前擔心經濟衰退並在產能與資本支出方面執行風險趨避措施。」