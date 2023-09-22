中秋向上變盤？名師點名AI重返主流 6字曝台股Q4行情

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

三大名師看台股

美國聯準會（Fed）再亮鷹爪，衝擊台股21日一舉摜破半年線，將回測前波低點16,264點及萬六大關，統一投顧、富邦投顧、凱基投顧三位董事長，預料近期良性修正後，有出現「中秋變盤」向上機會，且利空逐步淡化下，越接近年底越有反彈底氣，正面看待台股第四季行情。

台股連四黑，半年線16,500點失守，尤其在外資大舉撤出下，上市33類股全數收黑，短線修正壓力沉重。不過，投顧大咖普遍認為在籌碼浮額清洗、調節賣壓宣洩過後，盤勢有望「守得雲開見月明」。

統一投顧董事長黎方國表示，Fed在9月會議雖未升息，但11月升息1碼機率增加，使資金流出力道加大，但台股負面因素已是現在進行式，在短線震盪整理過後，仍有中秋變盤向上機會。

對於第四季，黎方國樂觀點評「買買買、漲漲漲」六字，主因是10月選舉行情啟動，統計自民選總統以來，每逢選舉年10月必定上漲，目前尚未出現例外，12月適逢集團、投信作帳及作夢行情，都對盤勢有正向挹注效果，看好大盤年底前有望挑戰前高。

富邦投顧董事長蕭乾祥認為，從量價來看，萬七上檔壓力頗大，且先前AI、軍工等回檔幅度不小，造成季線無法突破，在Fed偏鷹態度下，大盤正式進入中期回檔。

蕭乾祥研判台股此次為良性、健康整理格局，就技術指標分析，預估修正滿足點落在15,800點～16,000點間，第四季將向上反彈，研判11月中旬季報公布後的上攻力道會較為明顯。

凱基投顧董事長朱晏民指出，目前是財報空窗期，加上GPU缺貨對AI鏈業績貢獻受限，盤面缺乏主流。Fed點陣圖顯示11月升息機率攀高，且明年降息預估由4碼降至2碼，壓抑市場信心，美債殖利率衝高對科技股造成衝擊，短期面臨中秋、雙十連假下，大盤仍將呈現量縮整理格局。

朱晏民分析，消費電子從去年第一季開始庫存調整，調到今年底已近尾聲，未來有低基期與基本需求回補的成長題材。