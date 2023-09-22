散戶休兵！證券劃撥餘額今年首見縮水

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8月台股回檔，散戶也暫時休兵。據中央銀行21日公布8月金融情況，代表散戶資金動能的證券劃撥存款餘額降至3兆3,478億元，雖仍持續站穩3兆元以上高水位，但較7月大減1,044億元，為今年以來餘額首見下滑。

M1B及M2年增率8月分別下降為2.86％及6.53％，主因外資淨匯出，及放款與投資年增率下降所致。累計今年前八月M1B及M2平均年增率分別為2.7％及6.6％。M1B年增率續低於M2，「死亡交叉」格局仍未反轉，象徵資金動能減緩，理論上不利股市表現。

央行官員說明，8月證券劃撥存款餘額雖月減逾千億元，但若用旬平均數來看，單月仍上升126億元。主要是美股近期走跌，8月台股不論成交量及股價都有下滑，導致整體證券劃撥存款餘額下降較多。

8月外國人新台幣存款餘額亦大減605億元，降至2,183億元。央行官員指出，主因是外資當月賣超台股並匯出，且仍是股利發放高峰，但外資領到股利也不必然全數匯出，以過去經驗，仍會留下一部分本金或股息，以便後續回補台股。

再看8月外匯存款小幅上升至8.96兆元，連二月締造歷史新高紀錄，單月小增26億元。央行官員表示，外匯存款金額通常都會持續增加，但年增率由7月的13.8％下降至13.64％，主要反映當前我國出口狀況不佳，廠商收到的貨款相對較少，間接使年增率略降。