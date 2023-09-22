外資今年買超面臨歸零 專家揭1情境「台股不飆才怪」

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921股匯雙跌，外資再提款339.96億元，今年到9月21日，在台股集中市場買超已從高峰的4,345億元，降至506億元；新台幣匯率重貶，外資匯出也不手軟。投資專家認為，若近日再賣，外資在台股即將吃「歸零膏」。

萬寶投顧董事長朱成志分析，外資在9月底前，很可能將今年補進來的庫存全賣光，強勢美元很可能在9月底至10月間就出現反轉，屆時美元漲不動，外資就會大舉回補台股，另外，第四季政府基金還有1,810億元銀彈伺機撥款，「到時候台股不飆才怪！」

朱成志指出，外資光是7到9月，就大賣台股3,214億元，累計到9月21日止，買超只剩下506.6億元，引發這波外資大提款主因是美元升值，7月美元指數在100，9月21日為105.5，外資基於今年第四季美國會再升息一次，目前一年期美元定存高達5.8％，不如賣股轉美元定存績效更好。

他進一步說明，去年9月28日美元指數最高峰來到114.78，之後就直轉急下，預期今年美元指數最晚可能在10月就出現反轉，屆時外資就會回頭加碼台股，「外資這波賣台股，不是因為上市櫃公司基本面不好，而是著眼於匯率、利率。」建議投資人不要見樹不見林。

過去三年外資累計賣超台股2.2兆元，尤其2022年賣超1.2兆元，明顯賣過頭，朱成志表示，「過去三年，外資不但是賣錯了、還是嚴重的錯誤，因為台股這幾年來指數大漲，指數從8,523點漲到萬六以上，將近翻倍。」

朱成志強調，假如外資今年再賣超，就是連續第四年賣超台股，這樣的機率不高，任何事情都是「物極必反」，當美元強升、台幣及亞幣貶不停，就會從地板價反轉向上，之前猛賣股的外資，將被迫強力回補台股。

今年上半年外資大舉回補台股，今年到6月21日止，波段買超最高峰達4,345.88億元，但之後外資開始賣股，到9月21日止，買超僅剩下506.6億元。