囤房稅2.0 曝稅金轉嫁隱憂

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

行政院會21日通過俗稱「囤房稅2.0」的房屋稅條例修正草案，非自住房屋改為全國總歸戶，稅率由現行1.5％～3.6％拉高為2％～4.8％。除囤房族平均每戶將增加近5,000元稅金，租金和房價也可能因房東和建商轉嫁成本而走高。

依財政部試算，調整非自住稅率（即提高囤房稅差別稅率）部分的影響房屋數約89萬戶至128萬戶，預估稅收將因而增加45億元至55億元，即每戶平均增加房屋稅約4,300元至5,000元。

財政部表示，112年住家用房屋稅收415.63億元，若以增加45億元到55億元來看，等於增收逾1成，絕不是外界說的沒效果和沒影響。且除了差別稅率，本次修法搭配全國歸戶、全數累進和各縣市均應訂定，囤房者稅負將大幅增加。

此外，對住家用房屋現值10萬元以下免稅，財政部也新訂自然人全國以三戶為限且排除法人，估計影響7.8萬戶，稅收會因而增加0.7億元。但財政部也同時把全國單一自住稅率自1.2％降至1％，有310萬戶可望受惠，可能產生23億元稅損，適用單一自住稅率者每戶約可省稅700元。

本次囤房稅2.0另訂有「特定房屋」規定，即出租申報所得達租金標準可適用1.5％至2.4％、建商待銷售住家房屋持有兩年內可適用2％至3.6％的稅率。但外界認為，房東和建商將直接把稅金轉至租金和售價。

對此，財政部表示，財政部事前已有做功課，首先是前幾年房市需求旺盛，目前建商全台的餘屋數其實沒有想像中多；再者是一般而言，建商推案兩年內，平均可賣出7成房屋，因此財政部才訂定兩年的合理銷售期。

針對建商餘屋，一年銷售時間相對短促，恐不易完銷，是否能適用單一稅率、戶數免累進，財政部次長李慶華表示，「會做合理的考慮」；各縣市差別稅率基準也會因地制宜，會考量城鄉差距，設計模組給地方政府參考。

財政部強調，建商或有可能轉嫁成本，但也要考慮市場接受度，財政部訂出合理銷售期，之後即提高稅率上限至4.8％，即是提醒建商如果是因為訂價不合理而無法銷出，應該再思考一下把價格調整至市場可接受水準。

至於租金轉嫁，財政部表示，新制對出租且申報所得達一定標準者，下限稅率和現行一樣是1.5％不變，但上限稅率沒有加重，反而是由3.6％降至2.4％，所以應該不會有房租轉嫁問題，反而有助於改善租屋黑數。

依財政部提供行政院的試算報告，本次房屋稅條例修正合計影響房屋數（含調整稅率和限制低價屋免稅）共406萬到445萬戶，稅損和稅增相抵後，稅收將因而增加22.7億元至23.7億元。