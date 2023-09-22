打炒房 楊金龍：助房市軟著陸

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央行五波房市管制措施

中央銀行6月祭出第五波房市信用管制措施後，21日理監事會對房市未推出新管制措施，同時也未鬆綁。央行總裁楊金龍說明，除央行房市政策外，各部會均推出政策，如7月平均地權條例修正案上路、囤房稅2.0等，都有利於房地產「軟著陸」。

楊金龍強調，央行的職責就是不要讓信用資源過度流向不動產市場，這會排擠到一般企業的信用資源，且要讓房地產健全發展，不能「變成泡沫」，要讓炒房的人「退出市場」，這樣才不會對整體金融市場發展不利，對銀行健全營運不利。

他舉例，大陸以前經濟成長的動能在房地產，一直往前推，經濟成長就向上，但2020年提出「三條紅線」嚴格限貸，造成房市「整個垮下去」，反觀台灣主要是要讓房地產健全發展。

今年以來全體銀行建築貸款與購置住宅貸款餘額成長走緩，建築貸款的年增率從1月的10.2％降至8月的7.4％，購置住宅貸款年增率從1月的5.6％降至8月的5.2％，且不動產貸款逾放比率維持低檔，建築貸款、購置住宅貸款逾放比，8月都是0.06％。

再看全國建物買賣移轉棟數去年全年衰退8.6％，今年前七月減少15.6％，六都去年是年衰退9％，今年前八月減少13％，顯示交易減緩趨勢。加上國泰房價指數、信義房價指數、內政部住宅價格，都出現年增漲勢漸緩。

楊金龍強調，央行自2020年12月以來，五度調整選擇性信用管制措施，有助銀行控管不動產授信風險，去年3月以來升息及調升存款準備率，也有助強化選擇性信用管制措施成效。整體來看，政府推出各項打炒房措施後，今年以來房市交易減緩，房價漲勢漸緩，未來央行將適時調整選擇性信用管制措施內容。