8月土建融年增率 創四年半新低

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中央銀行21日公布8月消費者貸款暨建築貸款餘額，購屋房貸餘額9兆6,814億元，續創新高，較上月大增650億元，且年增率擴大為5.15％，罕見連三月走揚；建築貸款（土建融）餘額3兆2,264億元，月增128.82億元，年增率卻續降至7.38％，創2019年1月以來逾四年半最低，主要因預期房市偏冷，加上農曆民俗月影響。

央行官員分析，8月建築貸款年增率持續下滑，主要是農曆7月民俗月，建商新建案開工都會避開此月，因此年增率下滑。目前整體氛圍來看，建商投資規畫較過往保守，包括政策上升息，以及成本考量，包括缺工、建材價格高漲，即使近期建材未再上漲，但已來到相對高點，再加上7月平均地權條例上路，效果會慢慢發酵、相關影響要再觀察，種種因素都使建商投資趨審慎。

8月房貸餘額年增率上揚，央行官員指出，主要是「新青安專案」帶動，很多本來7月買賣已新青安專案符合資格，都等到8月再撥款，遞延效應帶動整體年增率上升，但整體房市買賣交易狀況並未特別好，當月六都買賣移轉棟數年增率雖月增1.64％、年增5.47％，但前八月累計仍是-13.04％。

央行同時公布8月五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做房貸月增67.77億元達632.01億元。央行官員說明，新增房貸餘額上升，同樣是因新青安專案所帶動，8月五大銀行新青安房貸新承做金額71億元；以全體銀行青安專案餘額爛，至8月已達6,083億元。目前青安專案餘額占全部房餘額的6.28％，同樣較7月6.22％上升。

新承作房貸利率從2.098％微幅下滑0.007個百分點至2.091％，主要是銀行這幾年都有交屋潮，部分銀行剛好8月有較多整批分戶貸款，因為這類型利率比較低，因此讓房貸利率微幅下降。