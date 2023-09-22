再造神山 賴清德：壯大醫療產業

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民進黨總統參選人賴清德21日提出健康願景國政藍圖，主張推動生醫成下一個兆元產業，並且要壯大健康醫療產業成為台灣第二座護國神山。他並說，「健保絕對不能倒」，調整健保費率不是唯一管道，將利用歲計賸餘公務預算及稅制等多元考量。

賴清德表示，將成立「百億癌症新藥基金」，目標在2030年台灣癌症的死亡率能減少1/3；另將強化「國家癌症防治計畫」，以多元手段降低國人癌症過早死亡率。

賴清德指出，台灣ICT產業很強，有實力結合醫療壯大健康產業成為第二座「護國神山」，同時可推動生醫成為下一個兆元產業。未來政府應結合醫療、生醫、ICT力量，透過「Bio+ICT」整合能量，加速我智慧醫療、精準醫療、再生醫療、生技新藥發展，並串聯南北生技園區，打造「台灣生醫產業廊帶」，並推動建置基因及健保巨量資料庫，建立更有效率醫療服務體系。

針對確保健保永續經營，他主張要有多元財源管道，不是只有調高健保費率一途，包括公務預算，稅制等，有很多管道可以考量。但他強調，不只開源也要節流，積極導入「健康促進」及疾病預防，對健保財務負擔可以減少。

此外，「長照3.0」政策，他主張推動強化重度失能者，優化住宿式服務機構量能，未來採雙軌機制，盤點公有土地由政府興辦機構，提供更多公共化住宿服務，或透過提供土地委託民間業者興辦，提供「準」公共化住宿式機構服務，國家會建，也會與民間合作。

至於住宿式服務機構使用者補助，今年已由原來每年最高6萬元提高至最高12萬元，並取消排富規定，未來將提高至每月最高1.5萬元，1年最高18萬元，推估預算會從78億元，增加40億至118億。他並希望「照顧不離職、照顧有喘息」，針對有家庭照顧需求員工，可落實彈性工作安排，惟照顧父母能否得到有薪假，賴清德坦言，這是勞資議題。