爭140億大餅 金車泡麵回歸

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金車集團三大事業概況

30年前金車集團推出的「杯麵始祖」漢寶杯麵，今年9月於全聯一上架即引發懷舊話題，金車集團總經理李玉鼎21日正式宣布，金車漢寶杯麵碗麵重返泡麵市場。李玉鼎指出，金車疫情期間斥資2億元重新整頓食品生產線，瞄準疫後食品市場成長需求，金車聚焦泡麵、冷凍冷藏麵條、三合一咖啡與全新調理包等四大領域。

他強調，儘管包括泡麵市場很飽和，但金車決定給予消費者多一點選擇，漢寶的蚵味細麵包括口味與麵體，都是競爭優勢，至於價格35元比30年前貴10元，但相對有競爭力。除漢寶杯麵重新上市，金車平鎮食品廠總計四條產線全力製造泡麵、冷凍冷藏麵條、三合一咖啡與全新調理包等四大食品線，衝刺食品業務。

李玉鼎指出，金車首度跨足即食調理包市場，打造全新品牌「my料理所」亦在9月與漢寶杯麵同步上市，第一波推出台灣好味包括紅燒牛肉、筍絲控肉、花生滷豬腳與日式咖哩牛等，其中紅燒牛肉款更接到好樂迪的代工單，而冷凍拉麵與冷藏麵亦接到不少餐廳單，未來還會有火鍋料等新品推出。國內泡麵市場受惠疫情紅利，無論是泡麵或拌麵的銷售業績連三年成長，然隨疫情趨緩，泡麵銷售成長趨勢明顯踩煞車，今年上半年各通路泡麵銷量僅約持平或小增。

據統計，台灣泡麵一年市場規模約140億元、年銷逾9億包，屬成熟市場，李玉鼎亦坦承包含泡麵在內的每個市場都競爭，但金車從不放棄，漢寶杯麵雖一度退場，但金車食品廠生產泡麵機器還在，如今再新增相關食品安全把關，有信心讓食品事業營收占比從從個位數躍升至雙位數。

統一台灣去年泡麵業績達62億元、年增13.6％，其中經典產品「來一客」更是長居國內杯麵銷售第一，不過李玉鼎強調，沒有要挑戰來一客，要靠口味贏回口碑。

目前金車集團旗下三大事業體分別有伯朗罐裝咖啡等飲料事業，貢獻營收最大逾40％，其次為噶瑪蘭威士忌、啤酒等貢獻逾20％，其餘則為食品及餐飲連鎖等。

李玉鼎說，金車除布局超商超市量販等傳統零售通路，還有金車咖啡直營系統飲料車400輛，至少2萬～3萬個據點助威銷售。