10月若無新單... 工具機恐掀無薪假潮

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美國升息、通膨，全球經濟無復甦的跡象，企業暫緩投資，台灣工具機廠接單受影響，做四休三已成常態，大廠鼓勵員工休年假，小廠放無薪假家數有增加趨勢，10月底若無新訂單挹注，恐再掀無薪假潮。上櫃工具機磨床廠福裕度小月，逐月向彰化縣政府申請減少工時。

多家工具機廠負責人指出，大陸經濟成長不如預期，歐美需求也不好，只有新能源、鋰電池等電動車及航太相關產業還採購設備外，半導體、自行車及消費性電子等產業都在去化庫存，今年來接單狀況並不理想。

近期東台、友嘉、永進、程泰、台中精機、三鋒等工具機大廠參加歐洲工具機展現場接單雖有斬獲，但有更多廠商卻是空有詢問人潮但沒成交。業者坦言，10月底若還沒新訂單挹注，上半年接單消化殆盡後，行業「做四休三」恐怕會進一步變成「做三休四」。尤其，不少工具機廠去年下半年來自俄羅斯訂單，生產到一半就突遭政府禁止出口，估影響金額至少10億元，廠商只得設法找其他買主接手，並請協力廠商換票或延票，設法撐過難關。

程泰集團旗下亞崴中科廠今年1月就曾申請為期三個月無薪假，不單引起外界關注，不少技術人員及工程師也離職，迫使程泰集團董事長楊德華緊急喊卡，此後工具機大廠避開放無薪假的敏感字眼，鼓勵員工休年假，將工廠生產排程調整為做四休三，福裕則採逐月彈性調整生產排程。

福裕指出，福裕因大陸及歐美訂單需求不如預期，目前在手訂單2億餘元，每月出貨1億餘元，彰化廠生產線會依訂單及出貨，彈性調整生產排程。先與員工展開減少工時協商，獲得員工首肯後，再向縣政府提減少工時申請，每月會有數周要「做四休三」。