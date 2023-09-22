通膨啃食尾牙商機 飯店業以價制量搶市

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通膨與缺工衝擊企業獲利，加上企業採多元方案犒賞員工蔚為趨勢，疫後大型尾牙外燴市場規模萎縮，惟有能力復辦的企業，桌數、桌價都較往年大幅成長。因應市場變化，台北晶華與台北喜來登酒店「以價制量」，力拚獲利成長，故場次減少。

雲品國際以多元訂價與場地衝刺大型尾牙外燴市占，目前已接單7,000桌以上，最大單一場次高達1,100桌，以桌數論，雲品已成為「觀光飯店尾牙外燴霸主」。

大型尾牙外燴是指單場平均桌數近500桌的尾牙，按過往經驗，國內有能力舉辦類似規模尾牙的企業不出50家，其中以金融業為首，其後是科技業、傳產與直銷業。由於防疫期間，企業以諸如送餐券、禮金，或分組小規模聚餐等多元方式取代傳統大型尾牙外燴，造成以外燴型式舉辦的大型尾牙市場被大稀釋。

今年因為通膨、食材原物料上漲，加上缺人缺工，故晶華與台北喜來登採「以價制量」策略接單，重產值與獲利、不衝場次。雲品則是挾連鎖飯店優惠，調集八家旅館飯店人力擴大搶攻大型尾牙外燴商機，價量齊揚、成功達陣。

台北晶華今年尾牙外燴桌價1.2萬元起，較疫情前的2019年1萬元起調高二成，預估場次可達12場、近5,000桌，營收可達5,500萬元；儘管場次及桌數減少，但整體營收卻能超過2019及2022年。台北喜來登今年外燴起桌價1萬元、較2019年上調25％，預估今年尾牙外燴約10檔2,500桌、業績目標2,500萬元。