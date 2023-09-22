Fed相對鷹派立場 支撐美元升勢

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美元指數突破關鍵技術面壓力

主要貨幣匯率預估

美國聯邦公開市場委員會（FOMC）9月會議，一如市場及星展集團的預期暫停升息，維持聯邦基金利率（FFR）上限於5.50％不變。主席鮑爾指出，FOMC準備在情況適宜時再度升息，目前的貨幣政策立場具限制性，聯準會（Fed）將採取一切行動，藉以實現物價穩定與充分就業的雙重目標。

市場關注的利率預期點陣圖的部分，也符合市場預期的傾向鷹派，終端利率預估值的中位數為5.6％，年底前可能再升息1碼。2024年底的FFR預估值的中位數為5.1％，高於6月時預期的4.6％，2025年的預測也從6月時的3.4％上調至3.9％。

此外，鮑爾指出，因為Fed官員們對經濟成長的樂觀態度，2024年降息預期幅度減縮，並非對頑固通膨的擔憂。Fed現在預估美國今年GDP年增率為2.1％，高於前次的1.0％；2024年的預估值則是6月的1.1％ 上調至1.5％。

■星展預期美國明年第三季開始降息

星展集團則是保持原本的觀點，Fed將維持FFR不變至2024年中，第三季將開始降息，年底FFR將降至4.50％（降息100個基點）。主要因對未來數周經濟數據可能偏弱的預期，特別是不動產市場和勞動市場。

至於明年的預測，星展集團認為經濟成長將更接近1％，而不是FOMC成員預測的1.5％左右。最重要的是，這將伴隨著不到3％的通膨率和4％以上的失業率。較低的成長和較高的實質利率的結合將足以在2024年啟動降息循環。

由於Fed的態度除了相對6月時鷹派外，也較其他主要央行鷹派；星展集團不排除至年底時美元可能延續上漲趨勢的可能性，因此調整了主要貨幣匯率的預估。經濟表現優於其他主要國家，也是支撐未來美元表現的重要因素。美元指數第四季底預估值為107.0。

■ECB鴿派升息未能提振歐元

歐洲央行（ECB）的意外升息並未提振歐元表現。由於歐元區數據惡化導致經濟衰退風險上升，市場普遍預期ECB未來將暫停升息。基於擔憂停滯性通膨前景，ECB和歐盟委員會官方下修經濟預測值，市場將此次的升息解讀為鴿派升息。有三位歐洲央行官員表示，如果通膨沒有如預期下滑，2023年第四季利率可能會再次上揚。

歐洲央行首席經濟學家Philip Lane在9月22日發表談話時表示，石油和食品價格走高，令物價上揚存在顯著不確定性。儘管如此，他還是希望物價年增率能在秋季時趨緩。Lane還認為，工資的強勁上漲帶動第二輪服務業通膨仍需時間發酵。因此，進一步升息將可能導致歐洲經濟陷入衰退並拖累歐元走弱。歐元兌美元第四季底預估值為1.05。

英國8月GDP月減0.5％，是七個月以來最差的表現，原因是服務業、建築業和製造業表現不佳。也因此，英國央行（BOE）在9月會議決定維持利率不變。英國面臨著歐元區和中國經濟放緩的風險，英鎊兌美元第四季底預估值為1.21。

由於中國大陸政策制定者將穩定人民幣作為首要任務，因此中國人民銀行維持貸款市場報價利率（LPR）。儘管中國的工業生產和零售銷售數據優於預期，但市場仍在評估企業去風險化和減少外國直接投資以及歐洲針對電動汽車的保護主義加劇對中國經濟構成的風險。美元兌人民幣第四季底預估值為7.38。