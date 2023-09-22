經貿論述百家爭鳴，宜廣納善言

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前財長劉憶如對台灣外銷衰退現象提出RCEP協定削弱台灣競爭力之貿易轉移效應，乃造成出口連12黑之主因。而林建甫教授以「RCEP挑戰不容小覷」為題，提出台商在RCEP境內設廠等對策，以減輕傳統產業因台灣未能加入RCEP而遭遇的出口衝擊，並緩解對台灣經濟發展的傷害。另產官界對出口衰退也提出見解，頓時百家爭鳴。

惟主政機關倘能以國家發展、百姓福祉為念，則應喜見各界暢言監督，除可從中發掘問題真相並改進外，亦能提升外銷及經貿政績。筆者對此提出幾個面向，或可作為提振外銷與文官體制之思考。

持平而論，各界專家各抒己見，應有助探討國家經濟發展公共政策方向。且媒體自由公開刊登正反意見供國人享有知的權利並明權責所在，展現台灣邁入已開發社會：避免偏信一方，亦未有官員對報導施壓之謬。對談公共政策、共謀全民福祉之民主社會公民素養展現，乃台灣人民長久共同努力、維護，得來不易且可立為全球楷模，值得加以珍惜。

從數據看政績，財政部9月初發布8月我國貿易統計，前八月出口較上年同期減少15.7％、進口衰退20.5％，出口已連12黑。

另以我國與RCEP（區域全面經濟夥伴協定）成員貿易分析，1至8月對中國大陸與香港出口981.9億美元，衰退23.4％，對東協出口衰退14.2％，對日本出口衰退4.4％。可慶幸的是，我國外貿出超仍高達435.2億美元。其中，對中國大陸與香港出超525億美元，具重要份額。

財政部並分析台灣外貿展望指出，隨高效能運算AI等需求持續擴展，有助我國出口成長。此或許與台灣產業提升技術及駐美代表與經濟組官員推動相關部會本年初赴美參訪AI大廠，落實提振出口有關。國人應可給予國內外官員肯定。但全球製造業疲弱，仍將限縮我國傳統產業之外銷，主政單位實應更用心關注。

RCEP成員均與我國地緣接近，且地緣紅利潛力十足。在我國無法順利加入RCEP現勢，恐導致台商遭搶單或被轉單之貿易困境，唯有客觀分析國際現勢，適度憂心台灣並主動採即時有效的提振外銷措施，始為國家良性發展需持有的態度與生存之道。

從APEC實例觀察，多年來我國已運用經貿科技強項提出多項倡議，於領袖會議、部長會議均獲極高評價。在互利並建立互信氛圍下，創造和利共榮的經貿環境。此或許可運用到爭取加入RCEP的參與策略。台灣倘能在美陸之間善用和利共榮之智慧，則ECFA、台美貿易倡議均得益下，對台灣貿易應可產生正面效應。

為達成此一目標則可由強化貿協、OTN、駐外經貿單位功能，並精選駐外經貿單位人員著手。由近期台美貿易倡議及9月14日台美避免雙重課稅議題獲得進展之政績，可知駐美代表、經濟組長與同仁、財政部等官員努力成果，及精選駐外經貿人員才德之重要性。在此三箭齊發下，重振台灣出口奇蹟，應非幻夢。