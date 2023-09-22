瑞士央行按兵不動 終止連五升

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瑞士央行21日意外宣布維持基準利率1.75％不變，終止2022年6月來連續五次升息行動，市場原先預期升息至2％。央行表示，未來幾個月會密切關注通膨情勢發展，並強調不排除繼續緊縮貨幣政策的可能，以確保中期物價穩定。

受貨幣政策按兵不動影響，瑞士法郎兌美元匯率21日盤中貶值0.8％，報1.115美元創6月中來新低。瑞股SMI指數走勢震盪，盤中小跌0.2％報11,130點。

該央行聲明表示，過去幾個季度持續緊縮貨幣政策，是要對抗揮之不去的通膨壓力。就目前展望來看，要穩定物價就不能排除進一步升息的可能。

其每季舉行一次貨幣政策會議，下次12月14日開會，市場預期升息1碼至2％。

瑞士8月通膨年增率1.6％為2022年1月來最低，也低於央行2％目標水準，並明顯低於其他歐美地區。像歐元區同期通膨率往下修正至5.2％，美國3.7％。

央行對瑞士2023、2024年的全年通膨率展望，維持在2.2％預測值不變，至於2023年經濟成長率估計成長約1％，跟其原先預測值變化不大。從各種預測值來看，央行仍然面對一些通膨壓力的存在，和因此拖累經濟表現的挑戰。

由於瑞士經濟在第二季面對停滯的困境，因此央行在6月升息1碼至目前水準時，就曾暗示這可能是其最後一次升息。

但在其最新的會後聲明中，卻強調不排除有繼續升息的可能，就反映其目前所遇到的兩難困境，即既要穩定物價，但又擔心經濟的發展。

央行認為，目前全球通膨「可能繼續上升」。但就中期而言，在各國更緊縮的貨幣政策下，通膨將會回到更溫和水準。

由於全球通膨壓力居高不下，會促使部分央行進一步緊縮貨幣，未來幾季全球經濟不能排除有「明顯放緩」的可能性。