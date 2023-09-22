日銀開會前夕 日圓貶破148

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美國聯準會（Fed）決策會議後抱持鷹派論調，帶動美元勁升，令日圓再度承壓，貶破148日圓，邁向150的重要心理關卡，這使日本內閣官房長官松野博一（Hirokazu Matsuno）再度口頭干預，警告日方對貨幣市場的過度波動，不排除任何解決問題的選項。

Fed「鷹式暫停」決議出爐後，日圓兌美元21日聞訊貶至約148.39日圓，一度觸及148.47日圓，創2022年11月以來最低，接近日本政府可能進場干預的150大關。

另外，Fed暗示年內會再加息一次的說法，導致日本公債跟進美債走勢，殖利率應聲上揚，日10年公債殖利率升抵0.745％，創2013年9月以來的十年新高。

松野博一表示，期盼日本央行22日為期兩天的決策會議，會採取「適當」的政策以實現2％的通膨目標。當被問及近期日圓波動的看法時，他強調，「匯率穩定波動並且反映基本面至關重要。」

松野博一的警告，呼應日本財務省副大臣神田真人的說法，後者20日指出，如果匯率走勢持續震盪，當局不會排除任何選項採取行動。

神田真人提到，日本政府與華府就匯率密切聯繫，此話是回應不久前美國財長葉倫的說法。葉倫提到任何干預的目的應該是減緩波動，而非意圖影響匯率水準。

儘管日圓貶值可為出口商挹注獲利，但也會令日本政府頭痛，因為這使民眾生活成本大增。

日方在2022年9月、10月曾罕見地干預匯市提振日圓，當時日圓重貶至151.94日圓兌1美元，創32年新低。

日本央行（日銀）將於22日召開決策會議，市場預料日銀將會按兵不動、維持超寬鬆貨幣政策，日銀總裁植田和男在會後簡報的說法是焦點，投資人將藉此推敲未來升息時程。