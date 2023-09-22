加州延後納稅 企業緩繳數十億美元

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美國國稅局（IRS）基於災害考量，將加州納稅截止期限延至10月16日，當地部分大型公司得以無息推遲數10億美元稅款。這項措施在借貸成本攀升之際更顯珍貴，因有助於提振獲利與現金流，改善企業的資產負債表。

IRS在自然災害發生後通常會提供稅收減免措施，以協助個人與企業恢復，並給予後者更多時間收集可能遭毀損的稅務資料。

對加州幾乎所有居民與企業，IRS延後2022年冬季暴風雪、洪水、土石流等受害戶的納稅截止日。這些災害導致死傷並衝擊數千人生活，同時造成數10億美元災損。

稅務專家表示，此措施適用於加州幾乎所有郡、時間長達九個月。加州是知名企業總部所在地，許多大型公司因此享受到延後納稅的好處。

這相當於聯邦與州政府給予的無息貸款。若一家企業不必在現今利率水平下（5.25％～5.5％）借款1億美元六個月，最多可省下275萬美元。

據標普全球市場情報（S＆P Global Market Intelligence）數據顯示，共有67家標普500指數企業將總部設在加州。

以網路設備大廠思科（Cisco）為例，該公司已推遲約28億美元的聯邦稅款。思科財務長赫倫（Scott Herren）表示，拜延後繳稅所賜，截至7月29日為止的本財年淨利年增7％至126億美元，營運現金流暴增50％至199億美元。

除了思科外，軟體公司Intuit也延後繳納約7億美元稅款。Teledyne科技公司則推遲至少1.02億美元稅款，第三季（10月初）預估再增加3,700萬美元金額。

網路設備商Juniper Networks第二季（6月底）為止共推遲約2億美元稅款，令該公司握有更多現金可供運用。該公司上季營運現金流達3.43億美元，較2022年同期成長28.5％。

根據監管文件顯示，谷歌母公司Alphabet與臉書母公司Meta Platforms也申請推遲稅款，但兩家公司並未披露確切數據。