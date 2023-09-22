撙節有成 FedEx獲利意外亮眼

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FedEx今年股價走勢

消費需求降溫打擊全球貨運業務，使聯邦快遞（FedEx）營收連四季下滑，所幸公司努力節約成本，促成上季（6月～8月）獲利成長。聯邦快遞預期今年年終購物季業績平平，並下修年度財測。

聯邦快遞預期今年度（今年6月起）營收維持在去年度水平，低於先前預期的1％至5％成長幅度。該公司預期今年度EPS約在15.10至16.60美元，與先前預期的15至17美元相比範圍縮小，也低於華爾街預期的17.49美元。

聯邦快遞執行長蘇布拉曼尼恩（Raj Subramaniam）表示：「儘管公司調降年度財測，上季卻締造獲利成長。」

聯邦快遞近來持續推動旗下快遞（Express）及小型包裹服務（Ground）合併，目標在二年內省下40億美元成本。該公司至今已在美國及特定區域市場完成部分合併作業，除了調整人力之外也停飛部分貨運航班，成功讓上季獲利年增23％至10.8億美元，

排除資產減損及事業重組等一次性費用後，上季EPS達到4.55美元，高於華爾街預期的3.71美元，激勵公司股價21日開盤跳空開高大漲逾4％。今年以來聯邦快遞股價飆漲45％，超越標普500指數的15％漲幅。

聯邦快遞客服長卡雷爾（Brie Carere）表示：「我們確實對上季表現感到滿意，但大環境並未帶來任何幫助。」她預期今年國內貨運量萎縮25％，不如先前預期，因為國內批發商至今尚未消化庫存。在海外貨運方面，她也預期需求平平。

疫後全球貨運需求降溫，導致聯邦快遞上季營收年減6％至217億美元，合乎華爾街預期。貨運市場萎縮也帶來更多市場競爭，所幸聯邦快遞從中受惠。對手優比速（UPS）先前爆發罷工抗爭，聯邦快遞趁機搶生意，平均每日包裹運量因此增加40萬件。

另一方面，美國最大卡車貨運公司Yellow在8月歇業，也讓聯邦快遞增加每日5,000件包裹運量。