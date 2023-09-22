需求增＋併購傳聞 威騰股漲

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美國硬碟大廠威騰電子（Western Digital）20日股價勁揚近4％，原因是華爾街投行看好其產品需求轉佳，且近日傳出該公司即將與鎧俠（Kioxia）達成併購交易協議，很快便能將虧錢的快閃記憶體事業分拆出去。

威騰20日股價上漲3.94％，每股報45.65美元，今年迄今累漲逾45％。

近幾個月以來，威騰分拆記憶體事業的壓力有增無減。威騰主力部門是硬碟，其餘事業以快閃記憶體產品為主，後者是威騰2016年以190億美元收購晟碟（SanDisk）的結果。

2022年5月，激進投資人Elliot管理公司致函呼籲，威騰主管應考慮將記憶體事業分拆出去。Elliot當時表示：「無論從營運、財務或策略等標準來看，威騰表現都不好，原因是同一家公司經營兩種截然不同事業」。

幾周後，威騰同意考慮分拆。今年5月，威騰與記憶體晶片合資夥伴鎧俠併購傳聞甚囂塵上，帶動前者股價一波大漲。如今更有跡象顯示雙方接近完成併購。

外媒報導，鎧俠正與日本多家銀行洽談140億美元融資貸款，可能是鎧俠與威騰快閃記憶體事業合併前奏。據報導，合併後的公司將由威騰持股50.5％，鎧俠現有股東持股49.5％。計畫中併購案並不包含威騰硬碟事業。

瑞穗交易團隊分析師克萊因（Jordan Klein）20日發布報告指出，威騰股票看起來是半導體業裡「最值得投資的標的」，並表示快閃記憶體近日削減產能反倒提振現貨價格。

法國巴黎銀行分析師艾克曼（Karl Ackerman）亦將威騰股票投資評等從「中立」調升為「優於大盤」，目標股價為58美元，意味股價仍有上漲空間。