分析師力挺 AI火種不滅 科技股漲勢續航

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

科技股今年已漲多，加上聯準會（Fed）可能繼續升息，使得投資人對科技股生起戒心。但Wedbush分析師要投資人別怕，AI火種不滅，可望持續帶動科技股漲勢。

投資人瘋AI，科技股為主的那斯達克指數今年來飆漲31％，同時間標普500指數漲幅16％，只有那指的一半。問題是，AI概念股領漲的走勢是否能夠持續。

本周Fed發布的政策聲明，普遍預料會按兵不動，但市場對11月例會再升1碼的預期起起伏伏，更不用提何時降息。

Fed的利率政策牽動債券殖利率走勢，10年期美債殖利率仍遠高於4％，創2008～2009年金融危機以來新高。無風險的政府公債收益提高，投資人自然對科技股之類的風險資產興趣大減，進而壓抑股價。

投資機構Wedbush分析師艾維斯（Dan Ives）是出了名的科技股大多頭，他領銜的Wedbush團隊持續唱多AI股。

Wedbush團隊19日公布報告寫道，「儘管華爾街近期聚焦聯準會，但依我們之見，Fed終究會舉白旗，明年就要改為降息，相信隨著科技股多頭市場再起，科技股股價會一路衝高到年底。」

艾維斯領軍的團隊表示，對AI這項變革性技術充斥樂觀情緒，是今年科技股一飛沖天的關鍵。Wedbush分析師看到科技股漲勢將邁入新階段，未來12到18個月，科技業在AI助攻下火箭式成長，支撐科技股多頭氣勢不滅。

隨著亞馬遜、谷歌母公司Alphabet等雲端服務供應商開始將AI導入消費者網路，Wedbush也看好軟體、晶片、數位媒體產業景氣改善，成長持續到明年。

積極投入AI戰場的亞馬遜、Alphabet及臉書母公司Meta Platforms，是艾維斯偏愛的科技股，給予「超越大盤表現」（Outperform）的投資評等，並全面調高這三檔的目標價。

Wedbush在18日將亞馬遜目標價，從不到140美元提高到180美元；Alphabet目標價自138美元調升到160美元；Meta目標價由低於303美元調高到350美元。