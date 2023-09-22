亞馬遜新版Alexa 獲AI助攻

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亞馬遜20日舉行的年度新品發表會凸顯搶攻AI商機的決心，除新版Alexa語音助理能以更自然的對話方式，接收並執行用戶指令之外，新一代Echo Show 8智慧居家裝置及Fire TV，都加入生成式AI功能。

亞馬遜Echo系列產品近年已成為美國最多家庭使用的智慧居家裝置，而Echo內建的Alexa語音助理，更是使用者管理智慧家電的中控台，但在ChatGPT加速AI技術演進後，許多用戶開始對機械化語音指令感到疲乏。

為順應AI趨勢，亞馬遜讓新版Alexa以更自然更仿真的人聲，提供語音服務，並讓用戶以自然對話形式和Alexa互動，不用再像過去那樣下達單一指令，也無須特別呼叫Alexa來啟動語音助理。

亞馬遜硬體裝置主管林普（Dave Limp）表示，上述運用生成式AI的新功能名為「Let’s Chat」，預計未來幾周內就會發布預覽，凡是Echo裝置用戶都能下載試用。

除了新版Alexa之外，同樣在20日發表會亮相的新品還包括Echo Show 8，號稱螢幕能自動偵測用戶所站位置，並依照遠近距離來調整顯示內容，預計10月上市，售價150美元。亞馬遜也發表新款Fire TV聲霸（sound bar）及兩款Fire TV電視棒。