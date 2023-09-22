陸進口日本食品 大跌41.2%

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中國從日本進口水產品規模

日本政府自8月24日開始排放福島核廢水，引發中國強烈反彈，直接祭出進口禁令反制。日本財務省20日公布初步統計顯示，8月包括水產品在內的食品對中國出口規模為141.86億日圓，年減41.2％，創下近12年最大降幅。

共同社報導，受中國等海外經濟增速放緩影響，日本出口表現低迷，貿易數據連兩個月逆差，對中出口食品規模更創下自311大地震的2011年10月銳減74.5％以來最大降幅。

中國海關總數最新數據則顯示，8月中國對日本水產品進口額僅人民幣（下同）1.49億元，亦較2022年大減67.6％。累計2023年前七個月，中國進口日本水產品成長下降，向該國進口規模為19.37億元，僅位列進口來源國第11名。

中國海關總署此前公告，決定自2023年8月24日起，全面暫停進口原產地為日本的水產品（含食用水生動物），香港和澳門政府亦宣布在同日推出禁令。日本農林水產省官員透露，相關禁令恐對日本帶來重大影響。

日本農林水產省數據顯示，中國於2022年以871億日圓成為日本海鮮出口的最大單一市場，香港則位居第二。讀賣新聞分析，中國對日本水產品進口實施禁令上路，未來影響恐進一步擴大。

對此，日本首相岸田文雄為首的一眾官員，數度呼籲中國取消相關禁令，但中國外交部仍強硬表示，中國海關對日本進口水產品採取的緊急措施，是為了保護中國消費者食安，完全合理正當且必要。

另一方面，日本排放核廢水在中國掀起的抵制潮，也導致日本旅遊業受創。儘管日本於8月進入中國恢復出境旅遊團的第三批名單，但快速回溫的赴日旅遊諮詢量，再度於近期銳減。

日本國家旅遊局20日公布數據顯示，8月赴日外國遊客總數為215.69萬人，恢復至2019年同期的85.6％，而中國遊客僅36.41萬人，月增6.6％，但相較2019年同期，僅達約36.4％。其他外國遊客的數量則比2019年8月增長18％。