排核廢水惹議 日相：全面尋求與陸緊密溝通

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

中日關係近日因福島核廢水排海陷入緊張，日本首相岸田文雄20日表示，重視與中國展開對話，並將在所有層面尋求與中國緊密溝通。中日韓高層會議在即，對於是否在年內與中國國家主席習近平會談，岸田文雄則表示「尚未做任何決定」。

共同社報導，岸田文雄赴紐約出席聯合國大會期間，於20日舉行記者會做了上述表示。他強調，將對中國要求採取負責任的行動，同時通過不斷對話，就共同的課題展開合作，而通過雙方的努力推進建設性且穩定的關係，是日本的一貫方針。

面對中國崛起，在國際外交舞台日益活躍，區域影響力與日俱增，岸田文雄指出，關注中國正加強對非洲的影響力，而日本也一直與非洲建構合作機會，希望進一步深化對非關係。

近期中日關係因核廢水排海議題急轉直下，岸田文雄指出，將繼續努力就日本在處理水問題上的立場做出說明。談及是否將在年內與習近平會談時，岸田文雄僅說，「尚未做任何決定」。

另一方面，中日韓將於26日於首爾舉行高層會議，由中國外交部部長助理農融、日本外務省外務審議官船越健裕，以及韓國外交部部長助理鄭炳元共同主持，三方首要任務為探討重啟中日韓領導人峰會。中日韓峰會在新冠疫情和日韓關係緊張影響下，自2019年年底至今，已停辦近四年之久。韓聯社日前引述官員透露，最新舉行的高層會議將為三方領導人會議重啟事宜進行磋商，目標是在2023年年內登場，另將在領導人會議時間敲定前，率先舉行三國外長會議。