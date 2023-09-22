挺民企 習近平赴浙江考察

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大陸國家主席習近平22日將出席杭州第19屆亞洲運動會開幕式。主場外交登場之前，他於20日前往義烏，考察全球最大的小商品批發城－義烏國際商貿城，以實際行動向市場表達挺民營經濟的決心。

新華社報導，習近平將在22～23日出席杭州亞運會活動，為前來大陸出席開幕式的外國領導人，舉行歡迎宴會和雙邊活動。習近平並提早抵達浙江，20日先後考察了義烏市後宅街道李祖村、義烏國際商貿城，了解當地因地制宜發展特色產業、推進鄉村振興和發展對外貿易、推動高品質發展等情形。

習近平曾是浙江的父母官，在2002～2003年擔任浙江省委書記，而浙江正是大陸民營經濟的重鎮，除了做生意名滿天下的溫州商人，之後還成為電商企業的重要搖籃。

央視報導，李祖村近年深入實施鄉村振興策略，不斷提高基礎設施配套水平，持續推動農民創業，引進52家各類創業主體，帶動村民人均月增收人民幣（下同）2,500元人民幣、年接待遊客超過20萬人次。

義烏國際商貿城是全球最大的小商品批發市場，帶動210萬家中小微企業發展、3,200萬人就業。義烏市與全球233個國家與地區保持貿易往來，去年商貿城市場的成交額突破2,000億元，連續32年居全國專業市場榜首。

市場分析，習近平此行特別前往義烏參訪，正是要向外界釋出力挺民企的訊號。不只如此，官媒人民日報21日還大篇幅刊文，表示「促進民營經濟做大做優做強」。

市場認為，值此大陸經濟復甦力道不如預期的時刻，民營經濟再度重回官方的視野。大陸官方今年推出多項扶持民營企業的政策，加上習近平本次義烏考察，旨在以實際行動宣告「國進民退」的時刻已然化下句號。