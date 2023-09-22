十一長假旅遊預訂量 美團：較2019年翻倍增長

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大陸生活服務店商平台美團及大眾點評21日公布最新數據顯示，截至9月20日，平台上旅遊消費訂單，包含酒店民宿、景點門票、交通等較2019年翻倍增長，餐飲訂座量則增長112％。美團表示，在雙節合一、杭州亞運等多重需求交織下，今年即將到來的「十一」假期，有望成為五年來最火的黃金周。

綜合陸媒21日報導，在亞運效應帶動下，杭州及周邊旅遊消費持續火熱。美團數據顯示，截至9月20日，浙江餐飲內用訂單量較2019年同期增長超380％，主辦城市杭州以及寧波、溫州、湖州、紹興、金華等協辦城市的酒店、民宿「一房難求」，杭州躋身「十一」長假鐵路熱門前十大目的地。

美團預計，9月30日至10月2日為中秋節後首波出遊小高峰，北京、成都、上海、深圳分別為出發與到達「雙向」熱門城市。同時，長途出遊的住宿訂單占比超過2019年同期，西安、重慶、成都、長沙、北京、武漢、青島、南京、上海、杭州成為十大熱門目的地城市。港澳地區、東南亞、日韓則為熱門出境遊目的地。

美團研究院副院長厲基巍表示，今年以來，大陸居民消費形態逐漸由商品消費為主向商品和服務消費並重轉變，服務零售成為假日經濟的新引擎。在雙節合一、亞運熱等多重需求交織下，今年「十一」假期有望成為五年來最火黃金周，景區門票、酒店、餐飲等服務消費預訂量大幅增長，各地服務零售將在假期得到進一步釋放，是大陸經濟趨勢向好的鮮活寫照。

中國旅遊研究院院長戴斌表示，即將到來的中秋和「十一」長假，將是史上熱度最高的一次黃金周。這次有8天的時間，「把它換算成平均每一天和每一天比，無論是和2019年比，還是和去年比，都是會遠遠超過的。所以從這個意義上講，我們預計，8天時間平均每天都會超過1億人次出遊」。