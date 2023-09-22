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蔚來手機亮相 實現與車互動

智慧汽車、智慧手機雙軌並行成趨勢；小米集團明年初開始造車

智慧汽車、智慧手機雙軌並行成趨勢；小米集團明年初開始造車。圖／中新社
智慧汽車、智慧手機雙軌並行成趨勢；小米集團明年初開始造車。圖／中新社

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蔚來創新科技日發表重點
蔚來創新科技日發表重點

車廠和手機互相跨界已成趨勢，蔚來汽車21日發表首款智慧手機：NIO Phone。蔚來執行長李斌表示，做手機不是因為車不賺錢要靠手機盈利，而是用戶需要一款與蔚來汽車無縫連接的手機，公司要做讓蔚來汽車產品更好用的手機。

截至台北時間21日晚間8時，蔚來美股盤前股價跌2.26％，報8.62美元。蔚來港股21日股價收漲1.01％至69.8港幣，但近一個月累計下跌19.72％。

綜合陸港媒體報導，蔚來製造手機是車廠和手機互相跨界的最新案例。2022年，吉利集團子公司收購魅族科技，吉利創辦人李書福曾表示，未來智慧汽車、智慧手機兩個行業將不再各行其道。小米集團日前獲得大陸發改委批准生產電動車，逐步推進2024年初開始造車的目標。

「NIOIN2023蔚來創新科技日」21日在上海舉行，蔚來發表旗艦手機NIO Phone，推出性能版、旗艦版、EPedition三個版本，售價分別為6,499元、6,899元、7,499元，在蔚來APP商城發售，28日開始出貨。NIO Phone搭載高通驍龍8 Gen 2領先版處理器，採用6.81吋螢幕，主打車機互動功能，可取代車鑰匙，達到多車管理操控。

中國電子報報導，針對蔚來製造手機的原因，市場人士分析，或許不是為「進攻」新市場，而是為「防守」。李斌也說：「如果不造手機，相當於自己家的車鑰匙在對方手上。」李斌又指，蔚來車主超過60％是iPhone用戶，但蘋果iOS系統有封閉的問題，「蘋果不開放接口，搞得我們很被動」。

江西新能源科技職業學院專家張翔表示，不同公司合作考慮到技術機密等因素無法完全開放資源，例如車載系統，蘋果CarPlay、華為HiCar、百度CarLife等在導航、手機遙控汽車、手機讀取汽車參數等功能上未完全開放，雖然能達到調用手機的運算資源及傳感器，但僅限於協議允許的功能，因此功能擴展性有限。

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