立訊：生產三款iPhone 15

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蘋果最新手機iPhone 15系列將於22日上市銷售。大陸蘋鏈企業之一的立訊精密董事長王來春21日表示，今年立訊精密為蘋果生產三款iPhone 15，該業務在過去一年成長了一倍。

她還透露，正在為明年初上市的蘋果頭戴設備Apple Vision Pro做生產準備。

澎湃新聞報導，王來春指出，立訊精密目前為蘋果提供iPhone、Apple Watch、AirPods和Apple Vision Pro等產品的開發和製造服務，從多元化的零部件、模組到整機系統組裝，提供一體化的綜合解決方案。

立訊精密8月底公布的2023年半年報顯示，上半年銷售達人民幣（下同）979.71億元，年增19.53％；淨利潤41.54億元，年增22.48％，不僅現金流創新高，且多項財務指標有所優化。立訊精密還預計2023年前三季的凈利潤，可達70.40億元～76.80億元，年增10％～20％。

在深交所上市的立訊精密21日股價收跌1.06％，報28.9元。今年以來股價累計下跌8.31％。

報導指出，王來春認為，基於該公司制程優化和效率提升，近年已大幅增加iPhone的生產型號以及數量。她還說，目前該公司繼續在大陸擴充產能來滿足蘋果的需要。去年已在昆山新建了一個園區，專門支持iPhone的開發和量產，這座園區創造了數萬個工作職缺。

王來春並透露，立訊也拿到了蘋果首款頭戴產品的訂單，正為明年上市做生產準備。此外，機構稍早指出，立訊拿到的Apple Watch訂單高達40％，為全球最大的智能手錶生產商。